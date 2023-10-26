Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà cấp 4 khu vực đường vào KĐT Hồng Hà, Tứ Hiệp, Thanh Trì. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ ngôi nhà, rộng khoảng 40m2.
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Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 17h30 ngày 26/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà cấp 4 khu vực đường vào KĐT Hồng Hà, Tứ Hiệp, Thanh Trì. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ ngôi nhà, rộng khoảng 40m2.
Thời gian trên, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà tạm do một đôi vợ chồng cùng hai con nhỏ sinh sống. Sau tiếng nổ, toàn bộ căn nhà bị đổ sập. Cảnh sát sau đó đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa và tổ chức tìm kiếm cứu nạn.
Theo thông tin từ báo Dân trí, khi tới hiện trường, các chiến sĩ đã kịp thời khống chế vụ cháy và cứu thành công người chồng ra ngoài, anh này chỉ bị thương. Tuy nhiên, người vợ cùng 2 con nhỏ do chạy ngược vào phía trong nhà dẫn tới ngạt khí và bị trần nhà đổ, đè tử vong.
Cũng theo vị lãnh đạo, người chồng bị thương sinh năm 1988, còn người vợ sinh năm 1992, hai cháu nhỏ sinh năm 2012 và 2018.
Bên cạnh gây hậu quả về người, hỏa hoạn cũng khiến 20m2 nhà tạm của cơ sở thu mua phế liệu bị thiêu rụi.
Công an huyện Thanh Trì đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.