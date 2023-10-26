Lời khai của người phụ nữ bỏ thuốc sâu vào thức ăn của 400 học sinh: Bất ngờ với nguyên nhân gây án

Đời sống 26/10/2023 16:31

Ngày 26/19, Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh đã khởi tố bà Thi, 39 tuổi, về tội Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, theo điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 26/10, Công an tỉnh Sơn La cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Hà Thị Thi (SN 1984, trú tại xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), nhân viên hợp đồng của trường THPT Chu Văn Thịnh, về tội Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Trước đó ngày 23/9, Công an huyện Mai Sơn tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của trường THPT Chu Văn Thịnh với nội dung, trưa 22/9, khi nhân viên nấu ăn của nhà trường chuẩn bị chia khẩu phần ăn cho học sinh bán trú thì phát hiện chậu đựng su su luộc có mùi thuốc trừ sâu.

Nghi ngờ có người đã cho thuốc trừ sâu vào nên nhà trường đã không cho học sinh ăn su su luộc, đồng thời lấy một số mẫu thức ăn để bảo quản ở tủ lạnh và trình báo sự việc đến Công an huyện Mai Sơn.

Đến ngày 24/9, Công an huyện Mai Sơn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Hà Thị Thi.

Lời khai của người phụ nữ bỏ thuốc sâu vào thức ăn của 400 học sinh: Bất ngờ với nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Bà Hà Thị Thi lúc làm việc với cảnh sát - Ảnh: VNExpress

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Thi là nhân viên hợp đồng của trường, nấu ăn cho học sinh bán trú. Thi khai do bất mãn việc nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng và nghi ngờ có việc câu kết ăn bớt khẩu phần ăn của học sinh, Thi đã nảy sinh ý định cho thuốc trừ sâu, thuốc diệt gián, kiến vào thức ăn.

Thi khai mục đích là để các em học sinh sau khi ăn bị ngộ độc, nhà trường sẽ phải thay nhà cung cấp thực phẩm khác.

Ngày 13/9, Thi vào đại lý bán thuốc bảo vệ thực vật mua 2 gói thuốc diệt gián, kiến và 1 lọ thuốc trừ sâu.

 

Ngày 22/9, khi nhân viên nhà bếp trường THPT Chu Văn Thịnh sơ chế su su làm thức ăn cho học sinh, Thi liền trộn thuốc trừ sâu, thuốc diệt gián, kiến vào chậu su su đã luộc chín.

Trong quá trình chia khẩu phần ăn, do phát hiện mùi thuốc trừ sâu trong món su su luộc, quản lý bếp đã báo cáo ban giám hiệu nhà trường để báo cơ quan công an.

Trưa cùng ngày, sau khi về nhà, Thi nhớ ra đã bỏ quên 1 lọ thuốc trừ sâu dùng dở và 1 gói thuốc diệt gián, kiến chưa sử dụng ở trường, nên đến lấy đem về nhà, đốt lọ thuốc trừ sâu để phi tang. Còn gói thuốc diệt kiến, gián Thi treo trong chuồng chim của gia đình và đã bị công an phát hiện, thu giữ.

Lời khai của người phụ nữ bỏ thuốc sâu vào thức ăn của 400 học sinh: Bất ngờ với nguyên nhân gây án - Ảnh 2
Cảnh sát thực nghiệm điều tra vụ án - Ảnh: Báo Dân trí

 

Theo thông tin từ VNExpress, cơ quan chức năng, Hà Thị Thi là vợ của nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh. Nay chồng bà đã chuyển sang làm phó hiệu trưởng một trường khác trên địa bàn huyện Mai Sơn.

Khi chồng còn làm hiệu trưởng, bà Thi được giao phụ trách bếp ăn bán trú của Trường THPT Chu Văn Thịnh và được lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm. Tuy nhiên khi Trường THPT Chu Văn Thịnh có hiệu trưởng mới, bà Thi không được giao phụ trách bếp ăn và nhà trường không nhập thực phẩm từ đơn vị cũ. 

Trường Chu Văn Thịnh là một trong 5 trường THPT của huyện Mai Sơn, có khoảng 1.200 học sinh, trong đó 400 em ở bán trú, hơn 200 học sinh nội trú.

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