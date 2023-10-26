Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ ra lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Tấn Duy (SN 1986, ngụ tỉnh Vĩnh Long, tạm trú hẻm 206 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 26/10, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ ra lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Tấn Duy (SN 1986; ngụ tỉnh Vĩnh Long, tạm trú hẻm 206 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), điều tra về hành vi “Giết người”, xảy ra ngày 25/10 tại khu nhà trọ ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong sinh hoạt hàng ngày, Huỳnh Tấn Duy có mâu thuẫn với người trong gia đình bà Nguyễn Thị Ánh Nga (ngụ cùng hẻm). Để trả thù, lúc 00h sáng 25/10, Duy mang xăng, bật lửa, dây thép... đến trước cổng nhà bà Nga gây án.

Huỳnh Tấn Duy cùng tang vật - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Duy tạt xăng vào khu vực cửa sổ nhà bà Nga rồi bật lửa đốt nhưng không cháy nên quay về lấy đèn khò quay lại bật cho lửa cháy.

Ông Nguyễn Văn Diệp (nhà cạnh bên) phát hiện sự việc, truy hô thì Duy tạt xăng vào nhà ông Diệp khiến lửa bùng lên. Phát hiện lửa cháy, những người trong nhà bà Nga không thể chạy ra cửa nên chạy lên gác, trèo cửa sổ, nhảy xuống đất. Hậu quả, bà Nga bị gãy chân, cụp xương sống.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Nhận được tin báo, Công an quận Ninh Kiều, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Cần Thơ đến ngay hiện trường dập tắt lửa và khống chế Duy. Tại cơ quan Công an, Duy thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Phòng CSHS phối hợp Công an quận Ninh Kiều khám xét chỗ ở của Duy và thu giữ nhiều tang vật gây án.

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