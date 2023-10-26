Tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe máy ở Gia Lai khiến 4 người tử vong

Đời sống 26/10/2023 08:00

Cú va chạm giao thông trên đường vắng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào tối 25/10, lãnh đạo xã Ia Lâu (huyện Chư Prông, Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 thanh thiếu niên tử vong.

Vào khoảng 17h45 cùng ngày, tại khu vực đường liên xã Ia Lâu đi Ia Ga, đoạn qua thôn Pắc Bó (cách trụ sở UBND xã Ia Lâu khoảng 400m), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy BKS: 81B2-166.09 với xe máy BKS: 81B2-636.82 khiến 4 thanh thiếu niên trên 2 xe ngã văng ra đường.

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 4 thanh thiếu niên tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, danh tính các nạn nhân được xác định là Nay K. (13 tuổi), Rơ M.T. (17 tuổi), Rơ Mah T. (22 tuổi) và Siu N. (18 tuổi), đều trú tại xã Ia Ga.

Cú va chạm mạnh khiến Rơ Mah T., Rơ M.T. và Siu N. tử vong tại chỗ; Nay K. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu nhưng cũng không qua khỏi.

Tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe máy ở Gia Lai khiến 4 người tử vong - Ảnh 2
Hai chiếc xe nát bét sau cú tông cực mạnh - Ảnh: VietNamNet

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

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Vụ tai nạn giao thông xảy vào lúc 18h20 ngày 25/10 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa phận tỉnh Phú Thọ.

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