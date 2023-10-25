Trần Quang Lợi (SN 1993) tông người phụ nữ ngã xuống đường, bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Quang Lợi (1993, trú huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tống đạt quyết định bắt tạm giam tài xế Trần Quang Lợi - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, Công an huyện Hòa Vang ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Quang Lợi và Viện KSND đồng cấp phê chuẩn các quyết định này.

Cụ thể, ngày 9/9, Lợi chạy xe ô-tô BKS 92A-130.76 trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Giảng Nam 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang thì va chạm với bà Lê Thị Huệ (1963, trú xã Hòa Phước) đang dắt xe đạp dừng trên đường.

Vụ va chạm khiến bà Huệ ngã xuống đường, bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, qua quá trình điều tra, qua test nhanh ma túy, Lợi dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lợi khai nhận, sau khi sử dụng ma túy, Lợi chạy xe ô tô nói trên và gây tai nạn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hòa Vang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý Lợi theo quy định.

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