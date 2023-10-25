Lãnh đạo UBND thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận thông tin trên địa bàn xảy ra vụ người phụ nữ tự thiêu dẫn đến bị thương và phải đi cấp cứu.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 24/10, lãnh đạo UBND xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo cho biết, người phụ nữ tên H., trú huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đã dùng xăng tự thiêu tại khu vực cổng trường học.

Nhờ được cứu chữa kịp thời nên sức khoẻ chị H. đã ổn định.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 23/10, tại khu vực cổng trường học ở xã Hợp Châu, nhiều người dân hoảng hốt khi thấy người phụ nữ đổ xăng lên người rồi tự thiêu. Rất may thời điểm này, nhiều phụ huynh đi đón con nên đã hô hào kịp thời dập được lửa và đưa người này vào viện.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Giáo dục và thời đại, nguyên nhân ban đầu được cho là, do ghen tuông, nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác nên chị H. có hành động như trên.

Hiện cơ quan công an cũng đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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