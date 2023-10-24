Nữ sinh lớp 6 bị hàng xóm dùng búa đánh vào đầu, chấn thương sọ não

Đời sống 24/10/2023 16:18

Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tiến hành điều tra vụ một học sinh lớp 6 bị một thanh niên hàng xóm dùng búa đánh vào đầu gây thương tích nặng.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 24/10, lãnh đạo Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) xác nhận thông tin một học sinh lớp 6 trường THCS Phú Dương (TP Huế) bị một gã thanh niên dùng búa đánh vào đầu gây chấn thương nặng.

Sự việc xảy ra vào cuối giờ chiều 23/10, sau giờ tan học ở ngay trước cổng Trường THCS Phú Dương. Khi đó, em Nguyễn Thị Th. N. (SN 2012; trú thôn Phú Khê, xã Phú Dương, TP Huế - học sinh lớp 6 THCS Phú Dương) mới rời trường để về nhà thì bị một thanh niên dùng búa đập vào đầu.

Cú đập mạnh khiến em Nh. bị chảy máu, chấn thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Nữ sinh lớp 6 bị hàng xóm dùng búa đánh vào đầu, chấn thương sọ não - Ảnh 1
Nơi xảy ra sự việc - Ảnh: VTC News

 

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân Nh. nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Quá trình thăm khám các bác sĩ chẩn đoán Nh. bị vết thương sọ não hở nhìn thấy nhu mô não, bên cạnh đó có vết thương ở bàn tay 2 bên. Sau đó, em Nh. đã được các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh - ngoại chấn thương tiến hành hành phẫu thuật.

Chiều cùng ngày, anh N.Đ.K. (bố em N.) cho biết, N. được đưa vào bệnh viện, phẫu thuật từ 19h tối 23/10 và đang được bác sĩ theo dõi, gia đình vẫn chưa gặp được con. 

Nam thanh niên tấn công nữ sinh Nguyễn Thị Th. N. được xác định là Đặng Trường (SN 1996; trú xã Phú Dương). Sau khi gây án, Trường bị nhiều người dân khống chế ngay lập tức để bàn giao cho công an. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Trường để phục vụ điều tra. 

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