Lãnh đạo Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc một thầy giáo dạy lái xe tông tử vong một giáo viên rồi bỏ trốn.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 21h tối qua (23/10), ông Nguyễn Văn Hiếu, giáo viên dạy lái tại một trường trên địa bàn Hà Tĩnh điều khiển xe ô tô (chưa rõ BKS) lưu thông trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Khi đi đến ngã 5, đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc địa phận thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh), xe ô tô do ông Hiếu lái tông trúng thầy giáo Phan Văn N. (SN 1964, giáo viên Trường THCS Chu Văn An) đang đi xe đạp trên đường.

Cú tông mạnh khiến thầy giáo N. tử vong tại chỗ. Ông Hiếu sau đó điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đưa nạn nhân đến bệnh viện - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời đưa nạn nhân đến bệnh viện nhưng được xác định nạn nhân đã tử vong trước đó.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng ghi nhận cách khu vực người đàn ông này nằm khoảng 150m có một chiếc xe đạp bị móp méo vành bánh phía sau.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

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