Bàng hoàng nhóm nữ sinh cầm dao đến tận nhà chém bạn bị thương: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 23/10/2023 16:40

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm nữ sinh đã mang theo dao rồi kéo đến nhà bạn để giải quyết.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 23/10, ông Nguyễn Văn Hồi - Hiệu trưởng Trường THPT Lý Nhân (Hà Nam) xác nhận thông tin liên quan đến vụ xô xát giữa một nhóm học sinh của Trường THPT Lý Nhân và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & Giáo dục thường xuyên (Trung tâm Giáo dục) huyện.

Vụ việc xảy ra vào tối qua (22/10) tại nhà riêng của một nữ sinh đang học lớp 11A8 tại trường. Cụ thể, nhà trường nhận được thì do xích mích trên mạng xã hội, một nhóm bạn ở Trung tâm Giáo dục huyện cùng một học sinh của trường đã đến nhà bạn học sinh lớp 11A8 để giải quyết. Sau đó, nhóm này đã dùng dao chém nữ sinh một nhát vào tay.

Nữ sinh ngay sau đó đã được đưa đi bệnh viện. 

Bàng hoàng nhóm nữ sinh cầm dao đến tận nhà chém bạn bị thương: Tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Nữ sinh trường THPT Lý Nhân, Hà Nam bị bạn chém - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Công lý, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã cử giáo viên đến nắm bắt thông tin, thăm hỏi và động viên gia đình nữ sinh lớp 11. Em này có học lực ổn, không nghịch ngợm, phá phách. Hoàn cảnh em cũng khó khăn khi bố mẹ đều đi làm ăn xa, em đang ở với bà. Mẹ của em cũng đã quay về nhà để chăm sóc con gái ở bệnh viện.

Về phần nhóm đánh người, theo thông tin nhà trường, người chém nạn nhân cũng đang trong độ tuổi đi học, tuy nhiên đã nghỉ học, ở nhà lông bông.

Hiện tại, trường THPT Lý Nhân đang phối hợp với cơ quan Công an để xử lý vụ việc.

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