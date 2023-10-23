Đến cuối ngày 22/10, các lực lượng vẫn chưa phát hiện 13 nạn nhân mất tích trên 2 tàu cá bị chìm sau nhiều ngày tìm kiếm.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào sáng ngày 23/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, hành trình tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích vụ chìm 2 tàu cá của ngư dân huyện Núi Thành, Quảng Nam đã kết thúc.

Đến hết ngày 22/10, các tàu của Vùng 4 Hải quân kết thúc tìm kiếm 13 ngư dân còn mất tích của 2 tàu chìm gồm QNa-90129 TS và QNa-90927 TS. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích.

Đến hết ngày 22.10, công tác tìm kiếm 13 ngư dân mất tích đã kết thúc - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ Vietnam+, vào khoảng 19h30 ngày 16/10, tàu cá QNa 90129 TS hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động, đang hoạt động cách mũi An Hòa khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam thì bị sóng đánh chìm. Lúc này, tàu cá QNa-90039 TS hoạt động gần đó đã cứu được 40 thuyền viên.

Tàu 467 của Vùng 4 Hải quân di chuyển đến địa điểm tàu cá gặp nạn để tìm kiếm ngư dân mất tích, chiều 17/10/2023 - Ảnh: Vietnam+

Khoảng 1h ngày 17/10, một tàu cá khác là QNa 90927 TS đang hoạt động cách bờ biển thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) khoảng 240 hải lý về hướng Đông Đông Nam cũng bị sóng đánh chìm. 38 thuyền viên đã được tàu QNa 91782 TS hoạt động gần đó cứu nạn.

Nỗi đau của người ở lại sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Em phải tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng' Ngô Văn Hoà tiến đến trước bàn thờ, thắp hương cho mẹ và anh trai - hai nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại ngách 29/70 Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phat-hien-13-ngu-dan-mat-tich-tren-2-tau-ca-bi-chim-luc-luong-cuu-nan-ket-thuc-tim-kiem-625800.html