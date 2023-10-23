Cháy kho vải gần chợ Ninh Hiệp: Lửa bốc lên dữ dội, tiểu thương lao vào cứu hàng hoá

Đời sống 23/10/2023 06:54

Vụ cháy tại kho vải thuộc khu vực phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nhiều tài sản của tiểu thương bị thiêu rụi. Kho chứa vải nằm cạnh chợ Ninh Hiệp.

Theo thông tin từ VTC News, vào tối 22/10, một lãnh đạo phường Đình Bảng, TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy ở kho chứa vải nằm cạnh chợ Ninh Hiệp.

Khoảng 17h30 ngày 22/10, đám cháy bắt đầu xuất hiện tại một kho vải tại khu phố Long Vỹ (phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Khói lửa bốc lên nghi ngút khiến nhiều người hoảng hốt và thông báo cho lực lượng chức năng tới hiện trường. Đồng thời, hàng chục người nhanh chóng di chuyển hàng hóa của các cửa hàng gần đó để tránh cháy lan sang. Theo một số người dân, nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện.

Cháy kho vải gần chợ Ninh Hiệp: Lửa bốc lên dữ dội, tiểu thương lao vào cứu hàng hoá - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam
Cháy kho vải gần chợ Ninh Hiệp: Lửa bốc lên dữ dội, tiểu thương lao vào cứu hàng hoá - Ảnh 2
 May mắn không có thiệt hại về người - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy của thành phố Từ Sơn, Công an phường Đình Bảng đã điều động phương tiện xuống hiện trường để chữa cháy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội) cũng tham gia hỗ trợ.

Đến hơn 20h cùng ngày, đám cháy được khống chế. Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại tài sản.

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