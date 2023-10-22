Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đèo Mimosa: Ô tô con tông vào taxi rồi tông tiếp vào xe tải

Đời sống 22/10/2023 06:10

Tại đường Khe Sanh, (QL 20) đoạn qua địa bàn phường 10, TP. Đà Lạt đã xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 18h45 ngày 21/10, tại đầu đèo Mimosa (đường Khe Sanh, phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người bị thương, các phương tiện lưu thông khó khăn.

Cụ thể, vào thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 49A-183.57 do ông Nguyễn Văn Việt (SN 1964, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) điều khiển va chạm taxi mang biển kiểm soát 79A-103.01 do anh Hứa Xuân Nhân (SN 1991, ngụ TP Đà Lạt) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đèo Mimosa: Ô tô con tông vào taxi rồi tông tiếp vào xe tải - Ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đèo Mimosa: Ô tô con tông vào taxi rồi tông tiếp vào xe tải - Ảnh 2
3 xe hư hỏng nặng sau cú va chạm mạnh - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Cú va chạm khiến taxi lao vào xe tải mang biển kiểm soát 51D-243.72 do anh Lương Mạnh Hùng (SN 1989, trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Hùng bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đèo Mimosa: Ô tô con tông vào taxi rồi tông tiếp vào xe tải - Ảnh 3
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết, xử lý hiện trường.

Do vụ tai nạn xảy ra khu vực đầu đèo Mimosa, lưu lượng phương tiện lớn nên lực lượng chức năng điều tiết các phương tiện từ trung tâm TP Đà Lạt xuống đèo đi theo các hướng khác (hồ Tuyền Lâm, Trại Mát). Phương tiện lên đèo được điều tiết lưu thông chậm để đảm bảo an toàn.

Đến 20 giờ 30 phút, đèo Mimosa đã lưu thông bình thường hai chiều lên, xuống. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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