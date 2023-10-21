Cảnh giác thông tin người phụ nữ dụ dỗ, bắt cóc trẻ em tại Hà Nội

Đời sống 21/10/2023 19:55

Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã thông tin về việc trước đó, mạng xã hội lan truyền tin trên địa bàn phường Văn Quán có vụ bắt cóc trẻ em.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 21/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông đã xác minh, làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về một người phụ nữ có biểu hiện dụ dỗ, bắt cóc trẻ em trên địa bàn phường Văn Quán.

Cụ thể, vào ngày 19/10, mạng xã hội lan truyền thông tin một người phụ nữ có biểu hiện dụ dỗ, bắt cóc trẻ em trên địa bàn phường Văn Quán, quận Hà Đông.

Vào cuộc xác minh, đến nay, Công an quận Hà Đông và các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội chưa phát hiện vụ việc nào và chưa nhận được nội dung trình báo, tố giác của cá nhân, tổ chức nào về việc bắt cóc trên.

Cảnh giác thông tin người phụ nữ dụ dỗ, bắt cóc trẻ em tại Hà Nội - Ảnh 1
Mạng xã hội thông tin về việc bắt cóc trẻ em ở phường Văn Quán là không chính xác - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi làm việc với người đăng tải thông tin, cảnh sát xác định nội dung người này đăng tải chưa được kiểm chứng. Bài đăng trên sau đó đã được gỡ.

Nhà chức trách kết luận, thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

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