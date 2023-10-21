Cha già đau xót tiễn con cả ra nghĩa địa, người con thứ vẫn mất tích giữa biển

Đời sống 21/10/2023 16:46

Xóm nhỏ thôn Đông An (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) phủ lên bầu không khí tang thương khi có 2 ngư dân thiệt mạng trong vụ đắm tàu câu mực ngày 16/10.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 21/10, thi thể anh L.H.V. (SN 1985, xã Tam Giang) được gia đình, bà con, chòm xóm đưa tiễn ra nghĩa địa.

Nghĩa địa cách nhà anh V. chưa đầy 300m. Con đường quen thuộc bỗng dài thăm thẳm với ông Lê Văn Hiền (bố anh V.). Ngồi góc sân nhà, ông Hiền thẫn thờ sau khi lo chu toàn hậu sự của con trai mình. Ánh mắt người đàn ông tóc điểm bạc, hướng nhìn ra biển cả, ngóng chờ tin người con trai thứ Lê Ngọc Anh, SN 1989 đang mất tích.

“Giờ chỉ mong sao tìm thấy được người, biết rằng mong manh nhưng tôi vẫn kỳ vọng”, người cha già đau đớn nói.

Cha già đau xót tiễn con cả ra nghĩa địa, người con thứ vẫn mất tích giữa biển - Ảnh 1
Ông Hiền đau đớn khi vừa đưa con trai cả ra nghĩa địa. Người con trai thứ của ông vẫn còn mất tích giữa biển khơi - Ảnh: VietNamNet

Ngôi nhà cấp 4 của anh V. nằm khuất sau con đường bê tông. Căn nhà treo bức ảnh cưới của vợ chồng anh V., bức ảnh gia đình cùng di ảnh đặt trên bàn thờ.

Đứng trước di ảnh chồng, vợ anh V. hai tay đan vào nhau, nước mắt tuôn dài không tin được người đầu ấp tay gối của mình ngày nào giờ phải cách xa trùng khơi.

Cha già đau xót tiễn con cả ra nghĩa địa, người con thứ vẫn mất tích giữa biển - Ảnh 2
Sáng 21/10, gia đình đã chôn cất anh V. theo phong tục của địa phương - Ảnh: VietNamNet

Chị Phan Thị Tâm (xã Tam Quang, người thân của anh V.) không khỏi chạnh lòng. Hàng ngày anh V. đi biển, người vợ ở nhà lo cho con, gánh vác gia đình. “V. mất đi, vợ nó như mất tất cả, không còn ai bám víu. Em trai V. lại lành ít dữ nhiều. Gia đình thực sự lâm vào hoàn cảnh quá khó khăn”, chị Tâm kể.

Sáng cùng ngày, gia đình cũng đã đưa thi thể anh Đ.V.H. (xã Tam Giang) chôn cất theo phong tục của địa phương. Gia đình nhận tin anh H. được cứu sống vào sáng 17/10. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, vì sức khỏe quá yếu, anh H. tử vong sau đó.

Cha già đau xót tiễn con cả ra nghĩa địa, người con thứ vẫn mất tích giữa biển - Ảnh 3
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam động viên ngư dân gặp nạn và người thân gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau quá lớn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, rtheo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào lúc 19h30 ngày 16/10, tàu cá QNa-90129TS do ông Lương Văn Viên (SN 1976, trú Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động đang hoạt động tại tọa độ 13°37'N-114°39'E (cách mũi An Hòa, Quảng Nam khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây, Trường Sa khoảng 132 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc) thì bị lốc xoáy làm chìm tàu.

Tàu cá QNa-90039TS đang hoạt động gần khu vực tàu chìm đã cứu sống được 40 thuyền viên. Hiện vẫn còn 13 ngư dân mất tích.

Đến sáng 21/10, sau cuộc họp cùng với chủ tàu, đại diện các gia đình của 13 ngư dân mất tích trên biển, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm, tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn các ngư dân của 2 tàu cá còn mất tích đến hết ngày 22/10. 

Khi việc tìm kiếm kết thúc, lực lượng chức năng sẽ thông báo đến các tàu hàng, tàu cá hoạt động gần đó quan sát, theo dõi về tung tích các nạn nhân.

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