Lời khai gây phẫn nộ của gã 'chồng hờ' đánh đập tàn bạo người phụ nữ và bé gái 8 tuổi

Đời sống 21/10/2023 15:38

Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giam và lấy lời khai Võ Văn Nam (28 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan đến vụ người phụ nữ cùng con gái tố chồng "hờ" đánh đập dã man, sáng 21/10, tin từ Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giam Võ Văn Nam (28 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích. 

Võ Văn Nam và chị Nguyễn Minh H. (37 tuổi, trú tỉnh Hậu Giang) chung sống như vợ chồng tại nhà Nam.

 

Vào ngày 6/10, do ghen tuông và nghi ngờ chị H. ngoại tình nên Nam đã dùng tay, chân đánh nhiều lần vào người chị H. làm chị té ngã, va vào giá võng gây thương tích nặng. Nam chở chị H. đi chữa trị tại trạm y tế xã, sau đó đưa trở về nhà.

Trên đường về, Nam ghé nhà dì ruột thì gặp bé V. (9 tuổi, con riêng chị H.). Do Nam còn bực tức nên dùng móc nhôm treo quần áo đánh chị H. và bé V.. Sau khi đưa mẹ con chị H. về nhà, Nam tiếp tục dùng loại móc như trên đánh vào tay, chân chị H., rồi cầm kéo cắt tóc nạn nhân.

Không chịu nỗi được sự bạo hành của Nam, chị H. dẫn con gái trốn về nhà mẹ ruột ở Hậu Giang.

Lời khai gây phẫn nộ của gã 'chồng hờ' đánh đập tàn bạo người phụ nữ và bé gái 8 tuổi - Ảnh 1
Võ Văn Nam tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, con gái bà Mai Thanh Thuý (60 tuổi, ngụ Hậu Giang) là chị Nguyễn Minh H. (37 tuổi) cùng cháu ngoại 8 tuổi bị “chồng hờ” Võ Văn N. đánh đập. H và con bỏ trốn về nhà ngoại.

“Đây không phải là lần đầu Nam đánh con tôi. Ngày hai mẹ con nó bắt xe ôm chạy trốn về nhà, trên mặt và người H. đầy vết thương. Tôi phải đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Không những con gái mà cháu ngoại cũng bị đánh. Thực sự tôi rất xót xa”, bà Thúy tâm sự.

Khoảng 10 năm trước, chị quen với người đàn ông và có bầu nhưng bị người này ruồng bỏ. Sinh con rồi gửi ông bà ngoại chăm, chị H. tha hương kiếm sống.

Lời khai gây phẫn nộ của gã 'chồng hờ' đánh đập tàn bạo người phụ nữ và bé gái 8 tuổi - Ảnh 2Lời khai gây phẫn nộ của gã 'chồng hờ' đánh đập tàn bạo người phụ nữ và bé gái 8 tuổi - Ảnh 3
Võ Văn Nam đánh đập hai mẹ con "vợ hờ" gây thương tích đầy mình - Ảnh: VietNamNet

Tới năm 2022, thông qua người thân, chị H. quen biết Nam. Qua thời gian tìm hiểu, chị dọn về sống chung với Nam như vợ chồng, thỉnh thoảng đón con gái lên chơi. “Quãng thời gian đầu, Nam rất thương yêu 2 mẹ con tôi. Tuy nhiên, khoảng nửa năm gần đây, người đàn ông ấy thường xuyên nhậu say, ghen tuông, nghi ngờ tôi ngoại tình nên ra tay đánh đập. Lần nặng nhất tôi bị gãy xương sườn số 7”, chị H. nói. Vì thương “chồng hờ”, chị H. không tố cáo sự việc đến công an mà về nhà mẹ ruột dưỡng thương. 

Thấy con gái và cháu ngoại bị Nam đánh gây thương tích, mẹ chị H. đã làm đơn tố cáo hành vi của Nam đến cơ quan công an. Tỷ lệ thương tích của chị H. do bị Nam hành hạ được giám định là 16%.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT, Công an huyện Chợ Mới làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:   bạo hành gia đình tin nóng tin moi

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