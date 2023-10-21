Khuôn viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả bất ngờ xảy ra sự cố chập điện khiến 1 phòng chuyên môn bị cháy.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào sáng 21/10, lãnh đạo UBND TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận thông tin, lực lượng chức năng địa phương vừa kịp thời dập tắt đám cháy, sơ tán nhân viên và bệnh nhân đến nơi an toàn, vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Cụ thể, vào khoảng 4h30 cùng ngày 21/10, ca trực Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả phát hiện sự cố cháy tại phòng tiêm khoa Sản, tầng 6 của khu nhà B.

Lực lượng ứng trực tại chỗ đã kịp thời ngắt điện cầu dao và điện báo Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Cẩm Phả.

Bệnh viện đã sơ tán bệnh nhân đang điều trị ra khỏi khu vực cháy nhằm đảm bảo an toàn - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngay sau khi nhận được tin báo, ngay lập tức Công an TP Cẩm Phả đã điều động phương tiện và lực lượng đến hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ tiến hành sơ tán nhân viên, bệnh nhân và tài sản khỏi khu vực cháy, đồng thời tổ chức chữa cháy.

Sau khoảng 20 phút nỗ lực, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, toàn bộ nhân viên và bệnh nhân được sơ tán an toàn, tài sản thiệt hại không đáng kể.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp xác minh làm rõ nguyên nhân để xử lý, khắc phục.

Kịp thời cứu hai học sinh bị đuối nước Ngày 21/10, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) cho biết, 2 cán bộ Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự công an huyện đã cứu kịp thời 2 học sinh đuối nước trên địa bàn.

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