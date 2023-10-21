Trên tuyến QL16, đoạn qua xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều ngày 21/10, thông tin từ Hạt Quản lý giao thông Tri Lễ cho biết, trên tuyến QL16, đoạn qua xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 9h15 sáng 21/10, xe ôtô tải BKS 98C-080.XX (chưa rõ người điều khiển) di chuyển trên QL16, hướng Nhôn Mai ra thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong). Khi đi đến Km 294+900, QL16 thì xe tải bất ngờ mất lái, lao vào vách núi.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Giao thông, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người, hậu quả 1 người tử vong và 2 người còn lại bị thương.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh L.V.T (SN 1991, trú ở xã Tiền Phong, Quế Phong); 2 nạn nhân bị thương gồm: H.V.M (SN 1991) và L.V.N (SN 1983, cùng trú ở xã Tiền Phong, Quế Phong).

Ngoài ra, vụ tai nạn cũng khiến lượng lớn sắn trên thùng xe đổ tràn ra ngoài; Xe tải bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Quế Phong đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

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