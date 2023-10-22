Nhói lòng vụ thiếu niên 14 tuổi đầu độc cha và bà nội ở Tiền Giang: 'Cháu ít nói nhưng hiếu thảo với ông bà cha mẹ'

Đời sống 22/10/2023 06:30

Ấp Khu Phố, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, nơi xảy ra vụ việc đau lòng thiếu niên 14 tuổi bỏ bả chó vào sữa khiến cha và bà nội tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan vụ nghi phạm 14 tuổi bỏ bả chó vào sữa đầu độc cha và bà nội ở Tiền Giang, ông Phạm Minh Thái, 51 tuổi, con thứ 6 của bà Phạm Thị P. (bà P. - 83 tuổi, đã tử vong trong vụ việc). Ông Thái cho biết rất đau lòng khi biết cháu ông là P.M.Q (14 tuổi) là nghi phạm gây ra sự việc trên.

“Q. học đến lớp 7 rồi nghỉ, phụ mẹ làm ở vựa trái cây cho dì ruột ở xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè. Sáng sớm, Q. đi làm rồi chiều tối về ngủ với nội. Cha Q. thì ở nhà làm vườn. Trước khi xảy ra vụ việc, tôi không thấy 2 cha con có mâu thuẫn hay cãi vã gì. Hôm cha nó mất, Q. vẫn về đội khăn tang”, ông Thái nói.

Nhói lòng vụ thiếu niên 14 tuổi đầu độc cha và bà nội ở Tiền Giang: 'Cháu ít nói nhưng hiếu thảo với ông bà cha mẹ' - Ảnh 1
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bên cạnh đó, chị T. (mẹ Q.) cho biết, chị và chồng quen biết nhau qua mai mối và có với nhau 3 người con (Q. là anh cả). Chị T. cho biết, sau khi lấy nhau, chồng chị hay say xỉn nên cả hai ly thân khoảng 7 – 8 năm nay. Sau đó, chị T. và 3 đứa con về nhà cha mẹ ruột sinh sống.

“Hằng ngày, khi làm xong công việc ở vựa trái cây, Q. chạy về ngủ với nội. Q. ít nói nhưng hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Trước khi xảy ra vụ việc, gia đình không thấy cháu có biểu hiện gì bất thường”, chị T. nói.

 

Nhói lòng vụ thiếu niên 14 tuổi đầu độc cha và bà nội ở Tiền Giang: 'Cháu ít nói nhưng hiếu thảo với ông bà cha mẹ' - Ảnh 2
Nhà cụ P. - nơi xảy ra án mạng - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, sáng ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố vụ án giết người, bắt khẩn cấp P.M.Q. (14 tuổi, ngụ huyện Cái Bè). Làm việc với cơ quan công an, Q. khai nhận: cha mẹ ly thân khi Q. 6 tuổi. Q. và hai em về ở với mẹ bên ông bà ngoại. Năm 2021, Q. bỏ học và cùng mẹ làm ở vựa trái cây của dì ruột.

Khoảng 2-3 năm gần đây, buổi tối Q. về ngủ tại nhà của bà nội và cha (xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè). Cha thường xuyên uống rượu, nhiều lần Q. nói cha bỏ rượu thì bị la mắng nên nảy sinh ý định giết cha.

Ngày 13/10, Q. cùng em đi xin thuốc bả chó về thuốc chó hoang. Sau đó, khoảng 23 giờ cùng ngày, Q. bỏ thuốc bả chó vào hộp sữa mà bà nội và cha hay uống khiến họ tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan (nếu có) để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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