Nhà xưởng rộng 1.000m2 ở TP.HCM bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Vào lúc 22h15 ngày 22/10, hỏa hoạn bất ngờ bùng lên tại nhà xưởng rộng khoảng 1.000m2 trên đường Phạm Văn Sáng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 22h15 ngày 22/10, một đám cháy bất ngờ bùng lên tại nhà xưởng rộng khoảng 1.000m2 trên đường Phạm Văn Sáng (thuộc xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Khi phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh đã nhanh chóng báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Tuy nhiên, chỉ khoảng 5 phút sau, ngọn lửa bao trùm khắp toàn bộ nhà xưởng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn, ngọn lửa bao trùm khắp một góc trời - Ảnh: VTC News

Vụ cháy khiến một phần khu dân cư xã Xuân Thới Thượng mất điện - Ảnh: Báo Dân trí

Hàng chục cảnh sát đang khẩn trương bơm nước dập lửa - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an huyện Hóc Môn đã điều động hơn 10 xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường. Lực lượng chức năng chia thành nhiều hướng để tiếp cận và tìm cách khống chế ngọn lửa.

Đến hơn 23h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khống chế ngọn lửa, đồng thời thống kê thiệt hại.

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