Đang đi với ông ngoại ở khu vui chơi, bé gái 6 tuổi đi lạc cách nhà 12km

Công an TP Hồ Chí Minh, các cán bộ chiến sĩ Đội CSGT An Lạc vừa giúp đỡ một bé gái 6 tuổi đi lạc nhận lại gia đình.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 24/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM (PC08) cho biết, Đội CSGT An Lạc vừa hỗ trợ đưa một bé gái 6 tuổi đi lạc về lại gia đình.

Cụ thể, vào khoảng 14h25 ngày 21/10, trong lúc đi tuần tra kiểm soát trên đường Võ Văn Kiệt, phường 16 (quận 8), tổ công tác Đội CSGT An Lạc phát hiện một bé gái khoảng 6 tuổi đang đứng khóc một mình bên đường. Tổ công tác tiếp cận biết cháu bé bị lạc, có biểu hiện mệt mỏi, mất sức do đứng dưới nắng lâu và đói bụng. Các cán bộ CSGT đã đưa cháu bé về trụ sở chăm sóc.

CSGT đưa bé gái về Long An tìm lại gia đình - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cảnh sát xác định bé gái tên Ân, học sinh Trường tiểu học Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Long An (cách nơi đi lạc 12km). Bé bị lạc khi đang đi với ông ngoại ở một khu vui chơi gần khu vực.

Cháu bé kể bị lạc khi đang đi với ông ngoại ở khu vui chơi gần đường Võ Văn Kiệt. Cháu bé chỉ nhớ tên mình là A., học Trường Tiểu học Long Thượng.

Cán bộ Đội CSGT An Lạc bàn giao cháu bé cho người nhà - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tổ công tác dùng xe mô tô đặc chủng đưa cháu bé về đến trường và gặp đại diện phía nhà trường. Nhà trường xác nhận cháu bé đang học lớp 1 tại đây. Hiện cháu ở cùng ông bà ngoại tại ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Sau khi nhà trường xác nhận đây là học sinh của trường, tổ công tác đã cùng giáo viên của trường liên hệ gia đình của cháu bé. Phía gia đình và nhà trường rất vui mừng, cảm kích và cảm ơn ghi nhận sự giúp đỡ, hỗ trợ từ phía tổ công tác.

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