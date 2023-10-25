Cơ quan chức năng xác định bốn du khách người Hàn Quốc trong vụ lũ quét tại khu du lịch làng Cù Lần (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đông đã có văn bản gửi Công ty TNHH B.G.Q - chủ đầu tư Khu du lịch Làng Cù Lần (xã Lát, huyện Lạc Dương), đề nghị tạm ngưng tất cả hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ tại khu du lịch này để làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nước cuốn, khiến 4 du khách Hàn Quốc tử vong. Theo văn bản này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho rằng khu du lịch nói trên chỉ tổ chức kinh doanh các hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng của du khách, phòng chống thiên tai lũ lụt và các quy định khác của pháp luật.

Khu du lịch Làng Cù Lần, nơi xảy ra vụ lũ cuốn khiến 4 du khách Hàn Quốc tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào chiều 24/10, các du khách người Hàn Quốc nói trên tham quan tại khu du lịch làng Cù Lần (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, cách TP Đà Lạt 25km). Khi nhóm du khách sử dụng dịch vụ xe UAZ đi trên suối cạn (thuộc khu du lịch) thì bất ngờ có lũ cuốn. Bốn du khách bị lũ cuốn ra khỏi khu vực tham quan, tài xế vướng vào gốc cây nên chỉ bị thương nhẹ. Sau một thời gian tìm kiếm, thi thể du khách Hàn Quốc đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 2km. Cụ thể, bốn nạn nhân được xác định là ông K.S.O. (79 tuổi), ông K.J.H. (76 tuổi), bà K.J.O. (74 tuổi) và bà K.M.J. (68 tuổi).

Trải nghiệm khám phá suối cạn là một tour du lịch tại khu du lịch làng Cù Lần - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Các nhân viên khu du lịch làng Cù Lần cho biết khi vụ tai nạn xảy ra trời không mưa, suối cạn, nước chỉ ngập ngang ống chân. Xe đang di chuyển thì lũ quét qua gây hậu quả nói trên. Nhân viên đơn vị này cho biết thêm hoạt động du lịch trên suối là một tour của khu du lịch được du khách ưa thích. Dịch vụ này chỉ hoạt động khi suối cạn. Vụ lũ quét lần này chưa từng xảy ra trong hơn 10 năm kể từ khi khu du lịch đi vào hoạt động.

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