Nghệ An: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà vợ chồng hiếm muộn nhiều năm

Đời sống 25/10/2023 06:57

Chính quyền phường Nghi Thu, TX. Cửa Lò, Nghệ An, cho biết, phường này vừa phát đi thông báo tìm thân nhân cho một cháu bé bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào trưa ngày 24/10, chị Phan Thị Ph. (trú khối 4, phường Nghi Thu) nằm ngủ trưa trong nhà thì nghe tiếng trẻ con khóc lớn phía trước.

Chị Ph. ra trước cổng nhà mình kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện 1 bé gái mới sinh được đặt phía dưới đất. Chị Ph. lập tức bế cháu bé vào nhà rồi trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

 

Tại thời điểm phát hiện, cháu bé được mặc áo lót màu vàng và quấn trong một chiếc chăn bông, kèm 1 bình sữa. Qua kiểm tra cho thấy, cháu bé mới sinh khoảng 7 ngày, nặng khoảng 2,7kg, rốn ở bụng chưa rụng. Sức khoẻ cháu bé bình thường, da trắng hồng.

Nghệ An: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà vợ chồng hiếm muộn nhiều năm - Ảnh 1
Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà vợ chồng chị Ph. - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, sau khi nhận tin báo, chính quyền phường Nghi Thu đã xuống kiểm tra đồng thời lập biên bản và phát thông báo tìm kiếm thân nhân cho cháu bé.

Hiện cháu bé đang được tạm giao cho vợ chồng chị Ph. chăm sóc. Sau thời gian quy định, nếu không có người thân đến nhận, cháu bé sẽ được làm thủ tục khai sinh theo quy định pháp luật.

 

Vợ chồng chị Ph. cưới nhau 20 năm qua nhưng chưa có con. Vợ chồng chị Ph. có điều kiện kinh tế khá tốt. Nghe tin có cháu bé bị bỏ rơi trước cổng nhà chị Ph. rất đông người dân xung quanh đã đến thăm hỏi.

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