Vào ngày 25/10, người dân xã Tân Đức, huyện Hàm Tân phát hiện một người đàn ông tử vong trên trụ điện trung thế.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 25/10, Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông trên cột điện trung thế.

Cụ thể, vào khoảng 1h cùng ngày, người dân ở thôn 3, xã Tân Đức (huyện Hàm Tân) phát hiện một người đàn ông đã tử vong, nằm trên cột điện trung thế nên trình báo công an.

Người đàn ông tử vong trên cột điện trung thế, nghi cắt trộm dây điện - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VietNamNet, qua khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện nơi người đàn ông tử vong có một đầu dây điện đã bị cắt đứt, trên dây còn vướng một chiếc kìm. Nạn nhân được xác định là anh L.M.S (29 tuổi, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Theo Công an huyện Hàm Tân, bước đầu xác định trước đó nạn nhân cùng vợ là L.T.A.X. (23 tuổi) đi xe máy đến địa điểm trên, mang theo kìm leo lên cột điện để cắt trộm dây điện. Lúc này, người vợ đứng ở bên dưới để cảnh giới.

Sau vụ việc, người vợ cũng đã đến công an xã Tân Đức để trình báo. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân và vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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