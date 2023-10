Cụ thể, chiều 21/10, 3 cháu đi 2 xe đạp xuống thị trấn An Châu. Mải chơi, không nhớ đường về nhà, đi loanh quanh trong khu vực thị trấn An Châu rồi bị lạc đường.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, vào khoảng 1h15 ngày 22/10, sau khi ứng trực tại đơn vị về nhà, Trung úy Hoàng Văn Việt – cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, phát hiện 3 cháu bé bị lạc đường tại lối rẽ vào trường THPT Sơn Động số 1, tại TDP số 5, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động. Cả 3 cháu đều trong trạng thái hoảng loạn vì đêm khuya, đèn đường đã tắt.

Trung úy Việt đã phối hợp với Công an các xã liên quan và Trực ban Công an huyện xác minh và xác định được danh chính 3 cháu nhỏ gồm: Hoàng Hải D, sinh năm 2013; Đặng Thị B, sinh năm 2011, cùng trú tại thôn Gà, xã Vân Sơn và cháu Triệu Thị T, sinh năm 2008, trú tại thôn Đồng Cao, xã Phúc Sơn, cùng huyện Sơn Động.

3 cháu được đưa về trụ sở Công an huyện Sơn Động và liên hệ với gia đình - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Theo thông tin từ báo Bắc Giang, đến khoảng 3h cùng ngày, Công an huyện Sơn Động phối hợp với lực lượng Công an xã đã thông tin đến gia đình 3 cháu nhỏ để người thân đến đón 3 cháu về nhà an toàn.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo các bậc phụ huynh hãy quan tâm quản lý giáo dục, giám sát con em mình, nhất là khi các em còn đang trong độ tuổi đến trường, để các em được sống, học tập, được giáo dục trong môi trường lành mạnh. Không để các em bị kẻ xấu lôi kéo vào các tệ nạn xã hội và không trở thành nạn nhân của các đối tượng bắt cóc trẻ em, mua bán người, mua bán trẻ em.