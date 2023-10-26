Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền clip một nam sinh bị đánh hội đồng ở Hà Nội. Đoạn clip ghi lại cảnh nam sinh ngồi tại một góc hành lang và bị 4 học sinh khác lần lượt hành hung.

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Đỗ Công Dực, Hiệu trưởng Trường THCS Đại Đồng, xác nhận các học sinh trong clip học lớp 7 tại trường. Sự việc xảy ra vào tháng 6/2023, tại Nhà văn hóa thôn Đồng Cầu khi các em nghỉ hè (kết thúc lớp 6).

Cụ thể, những học sinh này cùng lớp, cùng khối, các học sinh này vẫn thường chơi với nhau. Tuy nhiên, trong nhận thức đã có sự lệch lạc. Các học sinh này không ý thức được hết những hậu quả nặng nề.

Giữa tháng 9, Trường THCS Đại Đồng cũng đã phát hiện nhóm nam sinh này có hành vi tương tự với nam sinh K. ngay tại trường. Tại thời điểm đó, nhóm nam sinh này cũng đánh K. trong giờ ra chơi. Khi phát hiện, nhà trường đã xử lý và mời đại diện các gia đình của các học sinh liên quan lên trường làm việc. Phía gia đình em K. khi đó nhất trí nhận lời xin lỗi của các gia đình kia và các học sinh đã đi học bình thường trở lại. Nam sinh bị đánh sức khỏe yếu, ngoại hình nhỏ, nhút nhát nên bị bắt nạt nhiều lần.

Trong clip, nam sinh lớp 7 liên tục gào khóc, ôm đầu khi bị hành hung - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Công lý, khi bị đánh, em K. thường không kể cho ai, vẫn tiếp tục chơi cùng nhóm bạn đã đánh mình, nên số lần bị đánh có thể nhiều hơn số lần trường phát hiện.

Em K. sau đó phải điều trị sang chấn tâm lý 10 ngày, thường xuyên có biểu hiện không tập trung. Em trở lại trường vào giữa tháng 10 nhưng tinh thần không ổn định. Nhóm nam sinh đánh bạn đã bị Trường THCS Đại Đồng đình chỉ học 4 ngày, từ ngày 20-24/10.

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