Nữ sinh bị lưỡi dao găm trúng đầu trong trong trường: Nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, con dao vẫn găm trên đầu

Đời sống 26/10/2023 16:08

Vào ngày 26/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang vừa tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị dao cắm vào phần thái dương phải.

Theo thông tin từ VOV, vào ngày 26/10, bác sĩ Huỳnh Trọng Tâm, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhân tên T.K.V, 14 tuổi, là học sinh trường Trường THCS và THPT Vĩnh Thắng (xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị dao cắm vào phần thái dương phải.

 

Sau khi nhập viện, em V. đã được chụp CT sọ não, phát hiện dị vật đâm vào xương sọ nhưng chưa chạm đến nhu mô não, được bác sĩ phẫu thuật trong ngày. Hiện nay sức khoẻ đã phục hồi tốt, nhớ được sự việc và có thể xuất viện trong một vài ngày tới.

Nữ sinh bị lưỡi dao găm trúng đầu trong trong trường: Nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, con dao vẫn găm trên đầu - Ảnh 1
Em V đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, ngày 25/10, trong lúc một nhóm bạn chặt cây, trồng hoa thì cây dao bị sút cán nên găm trúng vào đầu em T.K.V. (14 tuổi) đang ngồi nghỉ uống nước gần đó sau khi học xong giờ thể dục. Thầy cô và người thân đã đưa em V đi cấp cứu kịp thời. Nhà trường cũng tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần em V.

Nạn nhân nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, con dao vẫn găm trên đầu. Sau khi nhập viện, em V. đã chụp CT sọ não, phát hiện dị vật đâm vào xương sọ nhưng chưa chạm đến nhu mô não, được bác sĩ phẫu thuật trong ngày. 

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