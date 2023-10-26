Diễn biến MỚI trong vụ tranh chấp di sản của cố NSƯT Vũ Linh: Thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố của Hồng Loan

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 26/10, liên quan vụ tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố NSƯT Vũ Linh (tên thật là Võ Văn Ngoan), TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM đến xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố của bà Võ Thị Hồng Loan (bị đơn, con gái của cố NSƯT Vũ Linh).

Dựa vào đơn phản tố, bà Hồng Loan yêu cầu bà Võ Thị Hồng Nhung (nguyên đơn, em gái của cố NSƯT Vũ Linh) và bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố NSƯT Vũ Linh) di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận.

Trước đó, vào ngày 11/9, TAND quận Phú Nhuận cũng đã làm việc với bà Hồng Loan. Tại buổi làm việc, tòa án đã ra thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố. Bà Hồng Loan cũng nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ 5 triệu đồng.

Toà án làm việc tại buổi thẩm định tại chỗ theo yêu cầu phản tố của Hồng Loan - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Từ 7 giờ sáng cùng ngày, rất đông Youtuber tập trung trước nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Lực lượng chức năng gồm công an, bảo vệ dân phố, CSGT túc trực để giữ trật tự tại khu vực này.

Đến khoảng 9 giờ, tòa án đến để làm các thủ tục thẩm định. Phía bà Hồng Nhung và bà Hồng Phượng cùng luật sư cũng đến tham gia buổi thẩm định.

Đến 13 giờ cùng ngày, việc thẩm định tại chỗ hoàn thành.. Phía bà Hồng Nhung và bà Hồng Phượng mang một đồ đạc cá nhân ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Đối với đồ đạc còn lại, toà án đã kiểm tra, niêm phong, lập biên bản dưới sự chứng kiến của các bên.

Youtuber tập trung đông trước nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VTC News, trong vụ án này, nguyên đơn khởi kiện là bà Võ Thị Hồng Nhung (60 tuổi, em gái của cố nghệ sỹ Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (37 tuổi, con gái cố nghệ sỹ Vũ Linh).

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, gồm: bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố NSƯT Vũ Linh), ông Võ Thành Nhiêu (em trai của cố NSƯT Vũ Linh) và Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến (phường 14, quận Bình Thạnh).

Theo đơn khởi kiện, bà Nhung đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do Hồng Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với tài sản của cố NSƯT Vũ Linh. Trong đó, nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận này cấp ngày 23/1/2015, đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Cố NSƯT Vũ Linh và con gái - Ảnh: FBNV

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một chiếc ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên như trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ngoài ra, bà Nhung còn yêu cầu chia thừa kế đối với 2 thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu.

Bà Nhung khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với quyền sử dụng thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu.

Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà ông Ngoan đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng.