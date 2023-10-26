Nam sinh này yêu cầu mẹ gọi taxi để đưa đi chơi, nhất quyết không ở nhà. Không được đáp ứng, K. vùng vằng, la hét, cục cằn bỏ ra ngoài khiến mẹ và chị gái phải đuổi theo giữ lại. Mọi việc chỉ yên bình khi K. được sử dụng điện thoại, “quên” đi sự có mặt của người lớn xung quanh.

Theo thông tin từ báo Công lý, liên quan đến vụ việc nam sinh V.V.T.K (học sinh lớp 7, trường THCS Đại Đồng) bị bạn bạo lực học đường dẫn đến sang chấn tâm lý, rối loạn phân ly, bé K. liên tục la hét, quát mắng người thân và nói mọi người xung quanh là “côn đồ” khi thấy đông người đến.

Những biểu hiện bất thường của em K. có từ khoảng gần 2 tháng nay. Em K. bị bạn bè hành hung trong thời gian dài nhưng gia đình tôi không hề hay biết. Có lẽ vì con không dám nói bị bạn đánh, nói ra lại sợ bạn sẽ đánh thêm. Một phần khác do vợ chồng tôi thường xuyên đi chợ búa, lo kinh tế nên không để ý con được nhiều.

Chị Mai cho biết, vài ngày nay tinh thần của K. có dấu hiệu trở nặng, ngày đêm tỏ ra hung dữ, cục cằn, trái ngược hoàn toàn với tính cách thường ngày. Có những lúc, K. còn không nhận ra cha mẹ, chị gái… Thấy con như vậy, chị Mai lại buồn tủi, xót xa và thương con vô bờ.

Việc nam sinh lớp 7 bị bạn học hành hung nhiều lần dẫn đến sang chấn tâm lý - Ảnh: Báo Giao thông

Một ngày giữa tháng 9/2023, khi đang đi chợ, chị Mai nhận được cuộc gọi của K. nói rằng "Con đau đầu quá, con đập đầu con chết đây, mẹ về đưa con đi cấp cứu đi”. Chị Mai vội vàng đi về thì thấy con trai kêu đau đầu dữ dội, nằm quằn quại. Chị Mai đã gọi taxi đưa con đi khám nhiều lần, nhưng sau mỗi lần khám được vài ngày thì K. lại có dấu hiệu trở nặng, kêu đau đầu, la hét.

Thêm một lần nữa, vợ chồng chị Mai quyết định đưa K. đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại bệnh viện, bác sỹ kết luận bé K. bị sang chấn tâm lý, rối loạn phân ly, phải nhập viện điều trị. Những ngày đồng hành cùng con trong viện, chị Mai chưa đêm nào ngủ ngon giấc. Nhiều đêm, K. giật mình, la hét trong vô thức và coi mọi người xung quanh đều là “côn đồ, người xấu”. Những lúc này, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên gò má người mẹ tuổi tứ tuần.

Thấy người lạ, em K. liên tục la hét "cút đi" và coi mọi người là "côn đồ" - Ảnh: Báo Công lý

Khi xem clip con bị đánh, tim chị Mai đau xót con vô cùng. Chị Mai không thể nghĩ được con mình lại bị bạn đánh đập nhiều như vậy. Những hôm trước nhiều hôm con không dám đến trường, thậm chí đi học muộn cô giáo gọi điện về. Tôi bảo con đi học đi. Giờ tôi mới nghĩ có lẽ vì sợ quá mà con không dám đến lớp.

Hiện tại, gia đình phải cho K. dùng thuốc an thần theo đơn chỉ định của bác sỹ để nam sinh không quấy phá, không có hành vi bạo lực, cục cằn. Tuy nhiên, chỉ cách đây ít ngày, bệnh của K. lại trở nặng, gia đình lại phải đưa con vào viện tái khám.

Từ khi xảy ra sự việc tới nay, các gia đình nhóm bạn đánh em K. đã hỗ trợ 50 triệu đồng để lo 2 lần điều trị con tại bệnh viện. Chị Mai rất lo lắng cho tương lai của con khi nhận thức đã không còn tròn vẹn vì những trận đòn của các bạn. Hiện tại, Chị Mai chỉ mong con mau bình phục.

Em K. bị bạn bạo lực học đường dẫn đến sang chấn tâm lý, rối loạn phân ly - Ảnh: Báo Công lý

Theo thông tin từ báo Giao Thông, dựa vào báo cáo ban đầu của Phòng GD&ĐT huyện Thạch Thất, trong thời gian nghỉ hè năm học 2022-2023 đến tháng 9/2023, em V.V.T.K, học sinh lớp 7, trường THCS Đại Đồng bị nhóm bạn đánh nhiều lần trong và ngoài trường khiến học sinh này bị sưng ở phần đầu và vết bầm tím trên cơ thể. Tuy nhiên, do sợ hãi nên em K không báo sự việc với thầy cô giáo và gia đình. Đến ngày 16/9, gia đình và nhà trường mới biết sự việc.

Có 6 học sinh tham gia đánh học sinh K. Đến ngày 20/9, nhà trường đã họp hội đồng để xử lý kỷ luật khiển trách đối với những học sinh này.

Ngày 21/9, em K có biểu hiện không bình thường về sức khỏe nên gia đình đưa em đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ điều trị, hôm sau thì được về nhà.

Ngày 25/9, K đến trường học nhưng bị một bạn (trong nhóm đánh) đe dọa nên K có biểu hiện hoảng loạn. Sau đó, gia đình đưa K đến Bệnh viện Nhi trung ương điều trị, kết quả chẩn đoán em K bị rối loạn phân ly.

Ngày 26/9, nhà trường mời các gia đình cùng học sinh đến để giải quyết vụ việc, đồng thời nhà trường cũng nhận trách nhiệm về sự việc xảy ra và yêu cầu các gia đình tập trung chữa bệnh cho em K.

Ngày 12/10, em K được ra viện, các học sinh tham gia đánh K đã đến để xin lỗi. Đến ngày 17/10, nhà trường thống nhất cho những em học sinh này tạm nghỉ học 4 ngày.

Được biết, gia đình em K và các gia đình của nhóm học sinh tham gia đánh đã nhất trí chọn nơi điều trị cho em K là Văn phòng Tư vấn và trị liệu tâm lý trẻ em - Cục Trẻ em do Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em kết nối giới thiệu.

Về phía Phòng GD&ĐT huyện Thạch Thất, đơn vị yêu cầu trường THCS Đại Đồng tiếp tục phối hợp với cơ quan công an để giải quyết vụ việc và thường xuyên thăm hỏi, động viên để ổn định sức khoẻ và tâm lý đối với học sinh. Phòng cũng yêu cầu nhà trường họp tập thể hội đồng sư phạm rút kinh nghiệm trong quản lý, giáo dục học sinh; xử lý kỷ luật học sinh đúng theo quy định.