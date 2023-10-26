Trượt ngã khi chụp ảnh ở khu du lịch Lang Biang, nữ du khách nước ngoài tử vong

Đời sống 26/10/2023 19:54

Ttrong lúc đang chụp ảnh tại mỏm đá ở đỉnh số 2 của khu du lịch Lang Biang (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng ), một nữ du khách Hàn Quốc ngoài 60 tuổi đã bị trượt chân té ngã từ độ cao khoảng 4m, chấn thương nặng và bất tỉnh.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều 26/10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, một nữ du khách 60 tuổi quốc tịch Hàn Quốc bị trượt chân ngã khi chụp ảnh trong khu du lịch Langbiang, huyện Lạc Dương. 

Sáng cùng ngày, nữ du khách trên tới khu du lịch Langbiang vui chơi, tham quan. Trong lúc chụp ảnh, người này không may bị trượt chân ngã ở độ cao khoảng 4m xuống và bị thương.

Mọi người đưa du khách này vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu, nhưng do thương tích nặng, nạn nhân tử vong sau đó. Nguyên nhân sự việc đang được điều tra.

Trượt ngã khi chụp ảnh ở khu du lịch Lang Biang, nữ du khách nước ngoài tử vong - Ảnh 1
Khu du lịch Lang Biang, nơi xảy ra tai nạn - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào ngày 24/10, 4 du khách Hàn Quốc (2 nam và 2 nữ) được tài xế chở bằng xe UAZ (U-Oát) tham quan khu du lịch Làng Cù Lần tại huyện Lạc Dương.

Khi đi dọc suối Cạn, bất ngờ nước thượng nguồn đổ về khiến xe bị lật. Nam tài xế người Việt bị thương, còn 4 du khách bị nước cuốn, tử vong sau đó.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các địa phương, công ty tăng cường quản lý, rà soát hoạt động tổ chức tour du lịch mạo hiểm, dã ngoại, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho du khách.

Trượt ngã khi chụp ảnh ở khu du lịch Lang Biang, nữ du khách nước ngoài tử vong - Ảnh 2
Vị trí xe bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Lê Tiến - Ảnh: VNExpress

Sau sự cố, khu du lịch bị tạm dừng hoạt động, phục vụ điều tra và chỉ được phép hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đảm bảo an toàn cho du khách và phòng chống thiên tai lũ lụt

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