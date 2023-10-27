Xót xa hình ảnh hiện trường trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Vợ chết trên giường, 2 cháu nhỏ tử vong trong nhà tắm

Đời sống 27/10/2023 09:44

Ngôi nhà thu gom phế liệu xảy ra hỏa hoạn tại khu vực đường vào KĐT Hồng Hà (Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) làm 4 người trong một gia đình thương vong

Theo thông tin từ báo Dân trí, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) xác định đám cháy xảy ra tại nhà tạm lợp mái tôn, kinh doanh thu gom phế liệu, tại thôn Văn Điển, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người, gồm: Anh M.V.Y. (SN 1988, quê Nam Định); chị N.T.T. (SN 1992; vợ anh Y.); cháu M.T.Đ. (SN 2012) và cháu M.B.A. (SN 2018, cả 2 là con anh Y. và chị T.). Vụ hỏa hoạn khiến 3 mẹ con chị T. tử vong, còn anh Y. may mắn được cảnh sát cứu thoát.

Khi tiếp cận hiện trường, các chiến sĩ PCCC phát hiện chị T. tử vong trên giường, còn 2 người con trai tử vong trong nhà tắm.

Xót xa hình ảnh hiện trường trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Vợ chết trên giường, 2 cháu nhỏ tử vong trong nhà tắm - Ảnh 1
Ngọn lửa ngùn ngụt cướp đi sinh mạng của người phụ nữ cùng 2 con nhỏ - Ảnh: Báo Tiền Phong
Xót xa hình ảnh hiện trường trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Vợ chết trên giường, 2 cháu nhỏ tử vong trong nhà tắm - Ảnh 2
Thời điểm xảy ra sự việc, nhân chứng nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra. Khi chạy tới nơi thì lửa đã bùng lên - Ảnh: Báo Tiền Phong
Xót xa hình ảnh hiện trường trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Vợ chết trên giường, 2 cháu nhỏ tử vong trong nhà tắm - Ảnh 3
Các nạn nhân là người phụ nữ và 2 con nhỏ. Người chồng bị bỏng nặng đã được đưa đi cấp cứu trước đó - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VTC News, gia đình anh Y. làm nghề thu mua phế liệu, trong nhà có một máy thủy lực dùng để ép các loại phế liệu. Cảnh sát nhận định ban đầu có thể do máy này ép phải bình xịt tóc làm phát nổ, bén lửa ra khu vực bình để khí gas dẫn đến vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, nguyên nhân cuối cùng của vụ việc vẫn đang tiếp tục được xác minh, theo lời lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì.

Cũng theo vị này, do căn nhà của gia đình anh Y. là nhà tạm, kết cấu không vững chắc, nên khi xảy ra nổ lớn, toàn bộ trần nhà đã bị đổ sập, đè lên các nạn nhân. Sau tiếng nổ lớn xảy ra, lửa bắt đầu bùng phát toàn bộ căn nhà rộng khoảng hơn 20m2.

Xót xa hình ảnh hiện trường trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Vợ chết trên giường, 2 cháu nhỏ tử vong trong nhà tắm - Ảnh 4
Cảnh sát kiểm tra bên trong khu vực phía sau ngôi nhà - Ảnh: Báo Tiền Phong
Xót xa hình ảnh hiện trường trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Vợ chết trên giường, 2 cháu nhỏ tử vong trong nhà tắm - Ảnh 5
Chiếc bình xịt phát nổ - Ảnh: Báo Dân trí
Xót xa hình ảnh hiện trường trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Vợ chết trên giường, 2 cháu nhỏ tử vong trong nhà tắm - Ảnh 6
Đêm 26/10, người thân gia đình nạn nhân tới thắp hương và đặt hoa trước hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí

 

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an Thành phố phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời, Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo Công an huyện Thanh Trì tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp cơ quan, ban, ngành địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên người bị nạn cùng gia đình các nạn nhân.

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Tạii Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (quận Hà Đông, Hà Nội), anh M.V.Y. (SN 1988, quê Nam Định), nạn nhân còn sống sót duy nhất trong vụ cháy ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, được đưa vào để cấp cứu.

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