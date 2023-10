Theo thông tin từ VTC News, gia đình anh Y. làm nghề thu mua phế liệu, trong nhà có một máy thủy lực dùng để ép các loại phế liệu. Cảnh sát nhận định ban đầu có thể do máy này ép phải bình xịt tóc làm phát nổ, bén lửa ra khu vực bình để khí gas dẫn đến vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, nguyên nhân cuối cùng của vụ việc vẫn đang tiếp tục được xác minh, theo lời lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì.

Cũng theo vị này, do căn nhà của gia đình anh Y. là nhà tạm, kết cấu không vững chắc, nên khi xảy ra nổ lớn, toàn bộ trần nhà đã bị đổ sập, đè lên các nạn nhân. Sau tiếng nổ lớn xảy ra, lửa bắt đầu bùng phát toàn bộ căn nhà rộng khoảng hơn 20m2.

Cảnh sát kiểm tra bên trong khu vực phía sau ngôi nhà - Ảnh: Báo Tiền Phong

Chiếc bình xịt phát nổ - Ảnh: Báo Dân trí

Đêm 26/10, người thân gia đình nạn nhân tới thắp hương và đặt hoa trước hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an Thành phố phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời, Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo Công an huyện Thanh Trì tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp cơ quan, ban, ngành địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên người bị nạn cùng gia đình các nạn nhân.