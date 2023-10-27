Tai nạn liên hoàn vào giờ cao điểm tại Khánh Hòa: 2 người lớn và 1 học sinh tử vong

Đời sống 27/10/2023 13:54

Xe tải đi trên Quốc lộ 1 mất lái tông vào đuôi xe tải khác, gây tai nạn liên hoàn vào xe máy, xe đạp điện ở trên đường, khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h sáng 27/10 tại quốc lộ 1, đoạn qua thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh (Khánh Hòa). 

Vào thời điểm trên, xe tải BKS 77H-018.85 do Võ Ngọc Tùng (SN 1993; trú xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) điều khiển theo hướng Bắc - Nam va chạm với xe tải BKS 71H-006.16 do Nguyễn Văn Phúc (SN 1991, trú tại 17/1 Thạch Hòa A, thị trấn Thạch Phú, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre) điều khiển đi cùng chiều phía trước.

Tai nạn liên hoàn vào giờ cao điểm tại Khánh Hòa: 2 người lớn và 1 học sinh tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Cú tông bất ngờ phía sau khiến xe tải do anh Phúc điều khiển va chạm với xe mô tô BKS 79C1-184.01 do ông Nguyễn Q. (SN 1958, trú Hiệp Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh) đi cùng chiều và xe máy điện do bà Hồ Thị M. (SN 1957, trú thôn Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh) điều khiển chở theo Đặng Thái H. (SN 2011, trú Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh) đang chuyển hướng từ phải sang trái theo chiều lưu thông.

Tai nạn liên hoàn vào giờ cao điểm tại Khánh Hòa: 2 người lớn và 1 học sinh tử vong - Ảnh 2
Vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người  tử vong - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ tai nạn khiến ông Q, bà M và em H. tử vong tại chỗ, tài xế Tùng bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy và xe đạp điện biến dạng hoàn toàn, hai ô tô tải hư hỏng nhẹ. 

Người dân cũng cho biết, hiện trường tai nạn gần trường học và nhiều hàng quán. Thời điểm sáng sớm đông người qua đường để vào trường.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, cấp cứu người bị thương, hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra.

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