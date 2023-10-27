Nguyễn Thị Vân: Từ cô gái teo cơ tủy sống cao chưa đầy 1m đến nữ chủ tịch thay đổi cuộc đời cho hàng ngàn người khuyết tật

Đời sống 27/10/2023 16:06

Chị Nguyễn Thị Vân được biết đến là Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trung tâm Nghị Lực Sống - Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật thông qua đào tạo nghề công nghệ thông tin và kỹ năng sống.

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1987, quê ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty IMAGTOR, chuyên thiết kế đồ họa, kiêm người đồng sáng lập Trung tâm Nghị lực sống.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có người anh trai cũng bị khuyết tật vận động, từ nhỏ chị Vân đã phải chịu nhiều lời gièm pha từ những người xung quanh. Những người xung quanh xem chị Vân là điềm gở, ra đường gặp chị thì sẽ bị xui xẻo cả ngày. Họ nghĩ rằng người như chị Vân thì cả cuộc đời này chỉ ăn bám gia đình chứ không nên đi học làm gì.

Tất cả những lời lẽ cay nghiệt đó đã biến tuổi thơ của chị Vân thành những chuỗi ngày dài tiêu cực. Chị luôn bị xa lánh, kỳ thị dẫu đã cố gắng rất nhiều. Nhà có hai đứa con khuyết tật, đều ngồi xe lăn thì khó khăn trăm bề, những lúc thấy bố mẹ chăm sóc mình và anh trai, trong lòng chị Vân biết ơn vô cùng. Dù vậy chị vẫn hiểu rằng, một ngày nào đó, chị phải tự tìm con đường riêng của chính mình.

Nguyễn Thị Vân: Từ cô gái teo cơ tủy sống cao chưa đầy 1m đến nữ chủ tịch thay đổi cuộc đời cho hàng ngàn người khuyết tật - Ảnh 1
Chị Nguyễn Thị Vân - Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội

Học hết lớp 9, chị Vân quyết định nghỉ học. Chị chuẩn bị hành trang cho hành trình "rời tổ". Mùa hè năm 15 tuổi có lẽ là thời điểm đáng nhớ nhất trong cuộc đời chị Nguyễn Thị Vân. Từ huyện Nghi Lộc, chị sang huyện Diễn Châu lập nghiệp với khát vọng phải tự nuôi được mình. Chị nhờ bố mẹ vay mượn tiền bạc và mở một tiệm Internet. Một cô gái 15 tuổi, bị xương thủy tinh và ngồi xe lăn quyết định làm cô chủ nhỏ. 

Chỉ sau 3 tháng vận hành, chị Vân đã trả được gần hết tiền vốn mua máy móc. Nhưng điều bất ngờ hơn với chị có lẽ là cuộc gặp thầy hiệu trưởng của trường cấp ba gần quán Internet của chị. Lời đề nghị chân thành của thấy hiệu trưởng đã khiến chị Vân thay đổi. Chị quyết định đi học lại ngay chính tại trường cấp 3 ấy.

Được sự ghi nhận và động viên của thầy giáo, chị Vân như được tiếp thêm cảm hứng. Hết lớp 12, dành dụm được một khoản tiền trong thời gian kinh doanh quán Internet, chị Vân quyết định đi "trải nghiệm cuộc đời". Đó có lẽ là chuyện bình thường với những người khác, nhưng với một cô gái tật nguyền như chị, hành trình đó ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm.

Nguyễn Thị Vân: Từ cô gái teo cơ tủy sống cao chưa đầy 1m đến nữ chủ tịch thay đổi cuộc đời cho hàng ngàn người khuyết tật - Ảnh 2
Nghị lực sống của chị Vân khiến nhiều người nể phục và ngưỡng mộ - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Chị bắt đầu có thu nhập cá nhân nhưng để lo đủ cho cuộc sống của 3 người thì cần phải tiết kiệm. Mỗi bữa ăn, trên mâm cơm của cả phòng chỉ có đậu phụ sốt cà chua, lạc rang muối và rau muống xào tỏi.

Chị Vân tâm sự: "Rau muống xào tỏi, đậu phụ và lạc rang là những món mà đến bây giờ chúng tôi vẫn ám ảnh. Đó là những ngày tháng vô cùng khó khăn, nhưng tôi biết nếu mình không vượt qua thì sẽ không bao giờ thành công cả. Thậm chí, có lúc tôi bị ốm nặng, không dám đi khám vì sợ tốn tiền. Tới khi một người bác đến thăm, bác hứa sẽ không nói cho bố mẹ và trả tiền viện phí, tôi mới dám đi".

Theo thông tin từ Tạp chí Thương trường, trải qua vô vàn những khó khăn nhưng chị Vân chưa bao giờ than vãn bởi chị hiểu rằng, chỉ khi mình vượt qua được chính mình thì mình mới có thể truyền đi động lực cho người khác. Vậy là khát vọng phải làm một điều gì đó cho cộng đồng những người khuyết tật như mình lại bừng lên trong chị.

Cuối năm 2007, chị Vân cùng anh trai là Nguyễn Công Hùng - người được phong danh hiệu "Hiệp sĩ công nghệ thông tin" thành lập Trung tâm Nghị lực sống. Bằng vốn Tiếng Anh và Tin học của mình, chị quyết tâm sẽ cùng anh Hùng hỗ trợ và tìm kiếm công việc cho người khuyết tật. Những ngày đầu thành lập Trung tâm, học viên còn ít, chị Vân và anh trai đã phải xoay xở rất nhiều để có duy trì được Trung tâm. Dù có khó khăn nhưng chị nhất quyết không đi xin các quỹ từ thiện.

Tư tưởng đó xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Trung tâm Nghị lực sống. Người khuyết tật có cơ hội được tiếp cận tri thức, tham gia vào quá trình xây dựng đất nước. Đó mới là đích đến cuối cùng của chị Vân. 13 năm qua, hơn 1.000 học viên khuyết tật đã đổi đời nhờ những khóa học của Trung tâm Nghị lực sống.

Nguyễn Thị Vân: Từ cô gái teo cơ tủy sống cao chưa đầy 1m đến nữ chủ tịch thay đổi cuộc đời cho hàng ngàn người khuyết tật - Ảnh 3
Nguyễn Thị Vân từ cô gái teo cơ tủy sống đến nữ chủ tịch “truyền lửa” cho hàng ngàn người khuyết tật - Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Theo thông tin từ báo Quân đội nhân dân, không dừng lại với những thành quả đạt được, cuối năm 2016, chị Nguyễn Thị Vân mở Công ty IMAGTOR chuyên về thiết kế đồ họa, hình ảnh, video cho các doanh nghiệp nước ngoài. Công ty có 70 nhân viên với hơn 50% là người khuyết tật. Điều đặc biệt mà chị Vân muốn thực hiện tại công ty của mình là tạo nên một môi trường để xóa bỏ mọi khoảng cách giữa người khuyết tật và người bình thường. Công ty do chị Vân lãnh đạo liên tục tăng trưởng trong thời gian qua.

Cũng vào thời điểm này, chị bén duyên với anh Neil Bowden Laurence - một kỹ sư người Úc lớn hơn chị 20 tuổi. Hai người quen nhau qua Facebook. Anh Neil ấn tượng bởi những tấm hình với nụ cười đầy tự tin của chị. Sau một thời gian đồng hành cùng nhau qua những chuyến đi công tác, chị Vân và anh Neil đã kết hôn. 

Nguyễn Thị Vân: Từ cô gái teo cơ tủy sống cao chưa đầy 1m đến nữ chủ tịch thay đổi cuộc đời cho hàng ngàn người khuyết tật - Ảnh 4
Hiện Imagtor có 50% nhân viên là người khuyết tật và dùng gần một nửa lợi nhuận cho các hoạt động xã hội  - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID -19, Trung tâm Nghị lực sống cũng bị ảnh hưởng không nhỏ vì việc cắt giảm nguồn hỗ trợ từ các dự án của nước ngoài. Nhiều đối tác của công ty cũng bị ảnh hưởng. Chị Vân cùng các cộng sự đều đồng ý trích quỹ 800 triệu từ sự vận hành của công ty để hỗ trợ cho Nghị lực sống. 

Vượt qua những khó khăn, chị Nguyễn Thị Vân đã lăn bánh xe đến 13 nước trên thế giới truyền đi động lực vượt khó, nói lên tiếng nói khát vọng của người khuyết tật Việt Nam. 

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