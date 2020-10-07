Bắt quả tang vợ ngoại tình với trai lạ, chồng càng sững sờ hơn khi thấy một nhân vật khó tin đang cởi trần

Thế giới 07/10/2020 15:13

Sau một thời gian dài theo dõi, người chồng bắt quả tang vợ ngoại tình nên kéo bạn bè đến đánh ghen. Thế nhưng đây vẫn chưa phải chuyện gây sốc nhất.

Mới đây, trang Chinatimes chia sẻ đoạn clip chồng bắt quả tang vợ ngoại tình thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo hình ảnh trong đoạn video dài 3 phút, người chồng kéo bạn bè ập vào một căn phòng nhỏ thì bắt gặp cô vợ đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang. Gã nhân tình thì bị bạn bè của người chồng xông vào "hội đồng" không thương tiếc. Cô vợ thấy thế chỉ đứng cạnh giường không dám can thiệp vào.

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Chồng bắt quả tang vợ ngoại tình - Ảnh: Chinatimes
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Người chồng và bạn bè xông vào đánh gã nhân tình - Ảnh: Chinatimes

Thế nhưng đây vẫn chưa phải chuyện gây sốc nhất. Điều mà anh chồng không thể ngờ tới chính là cậu con trai của anh cũng có mặt ở hiện trường trong tình trạng quần áo không chỉnh tề. Chứng kiến bố đang chuẩn bị tấn công mẹ, người con liền lớn tiếng thách thức: "Ông đánh mẹ tôi thử xem".

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Người con trai bất ngờ xuất hiện bảo vệ mẹ - Ảnh: Chinatimes

Câu chuyện éo le khiến dân mạng bàn tán không ngớt. Ai nấy đều thắc mắc lý do cậu con trai có mặt trong căn phòng cùng mẹ và gã nhân tình của bà ta.

Có lẽ người phụ nữ và đứa con trai đã bất mãn với chồng trong một thời gian dài nên đứa con cũng chấp nhận chuyện mẹ ngoại tình và có niềm vui mới. Đến khi bị phát hiện thì đứa con cũng ra mặt bảo vệ mẹ. Sự việc được cho là xảy ra ở Trung Quốc và vẫn đang hút sự chú ý của dân mạng. 

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Chứng kiến hành động phản cảm của cặp đôi cao tuổi, người ngồi gần đó đã chụp lại và đăng lên mạng xã hội.

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Từ khóa:   clip đánh ghen vợ ngoại tình Trung Quốc

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