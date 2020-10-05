Nghe âm thanh lạ phát ra từ điện thoại của cặp đôi lớn tuổi, mọi người tò mò ngó sang xem thì sốc nặng với cảnh tượng trước mắt

Thế giới 05/10/2020 10:27

Chứng kiến hành động phản cảm của cặp đôi cao tuổi, người ngồi gần đó đã chụp lại và đăng lên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh ghi lại những hành động phản cảm nơi công cộng và bị dân mạng ném đá không thương tiếc. Mới đây, một cặp đôi cao tuổi tiếp tục gây sốc với hành động xem phim nóng giữa quán cà phê khiến dân tình... từ chối hiểu. 

Không biết vì lý do gì mà cặp đôi lớn tuổi ngồi giữa quán cà phê đông đúc, phía trước cũng có nhiều người qua lại thản nhiên mở phim người lớn ra xem. Một người ngồi phía sau đã chụp lại cảnh này rồi đăng lên mạng xã hội. 

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Cặp đôi vô tư xem phim người lớn giữa quán cà phê - Ảnh: FB

Hành động này vốn dĩ chẳng có gì sai nếu được thực hiện ở nơi riêng tư, kín đáo. Với người trẻ đã vậy, đằng này lại là hai cụ già càng khiến cho những người xung quanh có cái nhìn sai lệch nhiều hơn.

Hiện vẫn chưa rõ sự việc xảy ra ở đâu nhưng cộng đồng mạng vẫn phản đối kịch liệt hành động bất lịch sự, thiếu tôn trọng người khác của cặp đôi cao tuổi: "Không hiểu hai cụ nghĩ gì luôn á"; "Nhìn cụ ông xem phim mà thản nhiên kinh khủng"; "Xem thì chẳng có gì sai nhưng hai cụ quên mất mình đang ngồi ở đâu à"; "Tôi từ chối hiểu về trường hợp này"...

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