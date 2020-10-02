Thấy người đàn ông bịt mắt một đứa bé chạy thục mạng, người dân đòi báo cảnh sát và cái kết cười chảy nước mắt

Thấy người đàn ông bịt mắt bé gái chạy thục mạng, người dân nghi bắt cóc trẻ em nên đòi báo cảnh sát. Ai ngờ sự thật lại dở khóc dở cười.

Mỗi lần trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bố trông con là dân mạng lại được phen cười nghiêng ngả. Các ông bố vốn "thừa nhiệt huyết thiếu thông minh" nên đã gây ra không ít tình huống dở khóc dở cười.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện bố đưa con đi chơi trung tâm thương mại suýt bị người dân báo cảnh sát thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo Sina, người dân có mặt tại trung tâm thương mại hôm đó thấy người đàn ông bế trên tay một đứa trẻ, vừa che mắt vừa chạy thục mạng nên chặn lại. Họ sợ người đàn ông bắt cóc trẻ em và đang trên đường chạy trốn.

Người đàn ông bịt mắt đứa trẻ chạy thục mạng - Ảnh: Sina

Người dân lập tức chặn anh ta lại và đòi báo cảnh sát. Thế nhưng sự thật câu chuyện khiến những người có mặt cười bể bụng. Người đàn ông và đứa trẻ là hai bố con. Trong lúc đi ngang qua cửa hàng bán đồ chơi, ông bố sợ con đòi mua nên che mắt đứa trẻ rồi chạy thật nhanh. Đến mức bé gái cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ông bố không ngờ hành động của mình lại khiến mọi người hiểu nhầm anh là kẻ bắt cóc.

Hóa ra ông bố không muốn con đòi mua đồ chơi nên mới cố gắng chạy thật nhanh - Ảnh: Sina

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện hài hước gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận bá đạo: "Mắt không thấy thì tim không phiền"; "Cười chết tôi rồi"; "Con tôi cũng vậy, cứ đi ngang khu trò chơi là phải đánh lạc hướng"; "Cha mẹ không nên nuông chiều con quá mức, khiến đứa trẻ quen với việc muốn gì được nấy. Khi mọi việc không theo ý muốn là khóc lóc ăn vạ"...

Vợ nằm viện, chồng tranh thủ 'nhún nhảy' với mẹ vợ và cái kết cực bất ngờ 2 năm sau Trong thời gian đấu tranh giữa sự sống và cái chết ở bệnh viện, người vợ có nằm mơ cũng không ngờ chồng ngoại tình với chính mẹ ruột mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-nguoi-dan-ong-bit-mat-mot-dua-be-chay-thuc-mang-nguoi-dan-doi-bao-canh-sat-va-cai-ket-cuoi-chay-nuoc-mat-381992.html