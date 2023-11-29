Bà mẹ 26 tuổi có 22 đứa con và không có ý định dừng lại cho đến khi đủ 105 đứa con

Thế giới 29/11/2023 06:30

Kristina Ozturk, 26 tuổi, mơ ước gia tăng số lượng thành viên gia đình hơn nữa với người bạn đời Galip, 58 tuổi, với mục tiêu sinh thêm ít nhất 80 đứa con. Cả hai đã chào đón 22 em bé kể từ năm 2020.

Kristina Ozturk, hiện đang cư trú tại Georgia và người chồng triệu phú Galip là cha mẹ của 22 đứa trẻ. Kristina chào đón đứa con đầu lòng ở tuổi 17. Trong tổng số 22 bé, có 21 bé được sinh ra nhờ dịch vụ mang thai hộ. Kristina đã đưa ra quyết định này vì mơ ước có một gia đình đông đúc.

Bà mẹ 26 tuổi có 22 đứa con và không có ý định dừng lại cho đến khi đủ 105 đứa con - Ảnh 1

Vào tháng 2/2021, Kristina bày tỏ mong muốn có tới “105” đứa con. Cô cũng bày tỏ quan điểm sâu sắc về kinh nghiệm nuôi dạy nhiều con cùng một lúc. Cô giải thích: “Tôi luôn ở bên bọn trẻ, làm tất cả những việc mà các bà mẹ thường làm.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 7/2021, Kristina và Galip đã trả 168.000 euro (khoảng 4.4 tỷ đồng) cho những người mang thai hộ. Ngoài ra, Kristina và Galip còn chi 96.000 USD (67.700 bảng Anh) (khoảng 2.3 tỷ đồng) hàng năm cho 16 bảo mẫu sống cùng nhà.

Bà mẹ 26 tuổi có 22 đứa con và không có ý định dừng lại cho đến khi đủ 105 đứa con - Ảnh 2

Các con của Kristina bao gồm Mustafa, Maryam, Ayrin, Alice, Hassan, Judy, Harper, Teresa, Hussein, Anna, Isabella, Ismail, Mehmet và Ahmet, tất cả đều ba tuổi, cùng với Ali, Kristina, Alena, Sarah, Lockman và Alparslan, hai tuổi.

Con cả của Kristina, Victoria, sinh năm 2014 từ cuộc hôn nhân trước và thành viên mới nhất trong gia đình Kristina, Olivia, sinh vào tháng 1/2021.

Bà mẹ 26 tuổi có 22 đứa con và không có ý định dừng lại cho đến khi đủ 105 đứa con - Ảnh 3

Kristina và Galip mong muốn gia tăng số lượng thành viên gia đình hơn nữa và đã ấp ủ ý tưởng sinh hơn 100 đứa con. Tuy nhiên, họ quyết định hoãn kế hoạch này cho đến khi những đứa con hiện tại của họ lớn hơn trước khi cân nhắc đến việc mang thai hộ.

Kristina nhấn mạnh tính chất khó khăn của quá trình IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Kristina giải thích: “Chúng tôi chưa sẵn sàng nói về con số cuối cùng. Mọi thứ đều có thời điểm của nó".

 

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