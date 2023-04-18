Bé sơ sinh sinh non tuần thai thứ 27, chỉ nặng 900 gram được nuôi thành công trong lồng ấp

Bác sĩ Khoa Sơ sinh nhận định đây là trường hợp đặc biệt và khó bởi trẻ sinh ra khi quá non (dưới 28 tuần thai) và nhẹ cân (dưới 1.000 g) tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ sơ sinh như bệnh não non tháng, suy hô hấp, xuất huyết não và phổi, hoại tử ruột, nhiễm khuẩn, rối loạn chuyển hóa, tan máu, vàng da… Vì thế các bác sĩ phải áp dụng cùng lúc nhiều biện pháp như nằm lồng ấp, thở máy qua nội khí quản, nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn, kháng sinh cao cấp, chiếu đèn vàng da…

Theo BSCKI Ngô Qúy Phong, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống, khoa tiếp nhận bé trong tình trạng bụng chướng dần, không đi tiêu, có biểu hiện suy hô hấp, viêm ruột hoại tử, bệnh màng trong giai đoạn III - IV.

Bên cạnh đó, các chế độ ánh sáng, tiếng ồn, nhiễm khuẩn… được kiểm soát đặc biệt nghiêm ngặt. Hơn 4 tháng theo dõi chăm sóc tận tình 24/24h cùng với nhân viên y tế và người nhà kết hợp biện pháp KMC (Kangaroo mother care), sức khỏe của trẻ dần chuyển biến tích cực.

Khoa Sơ sinh đã theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của bé. Với chế độ điều trị đặc biệt, các bác sĩ đã áp dụng cùng lúc các phương pháp hiện đại với các trang thiết bị dành cho trẻ sơ sinh non yếu.

Bé H.N được rút nội khí quản, chuyển qua thở máy không xâm nhập. Sau đó, bé có thể ăn sữa mẹ hoàn toàn qua sonde dạ dày, được cai máy thở, chuyển qua thở oxy gọng, dinh dưỡng hoàn toàn bằng đường miệng. Sau hơn 4 tháng điều trị, bé phát triển ổn định với cân nặng 1.750 g và có thể tự bú mẹ tốt.

Theo Tuổi Trẻ, đây không phải trường hợp lần đầu, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang từng nuôi sống thành công một trẻ sơ sinh cực non 26 tuần và cân nặng chỉ với 900g.



Bé gái biểu hiện thở yếu, tím tái người nên được chuyển đến khoa hồi sức tích cực và chống độc nhi của Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang tiếp tục điều trị. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo bác sĩ Đức, trước đó chị Nguyễn Thị Cẩm L. ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, mang thai tuần thứ 26 nhưng có biểu hiện chuyển dạ sớm sinh non, nên gia đình đưa chị vào Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang hạ sinh được bé gái nặng chỉ 900g.

Sau khi sinh, bé gái biểu hiện thở yếu, tím tái người nên được chuyển đến khoa hồi sức tích cực và chống độc nhi của Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang tiếp tục điều trị.

Cũng theo bác sĩ Đức, vì trẻ cực non tháng và rất nhẹ cân nên sau sinh bé bị suy hô hấp, hạ thân nhiệt, hạ đường huyết, nhiễm trùng sơ sinh...

Do đó, tập thể khoa hồi sức tích cực và chống độc nhi đã hội chẩn và lên kế hoạch nuôi sống bé sơ sinh cực non bằng những phương pháp và kỹ thuật hiện đại như: ủ ấm tích cực bằng lồng ấm, duy trì thân nhiệt trẻ 36,5oC, hỗ trợ hô hấp, bơm chất hoạt diện surfactant vào phổi.

Hiện tại tình trạng bé ổn, dần bú tốt hơn và mỗi ngày tăng cân, tiến triển tốt.

​Được biết đây là con thứ hai của chị L.. Khi mang thai đến tuần thứ 26, chị có biểu hiện đau chằng bụng dưới và chuyển dạ sinh non tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.