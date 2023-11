Thoát nguy cơ vỡ tử cung, người mẹ 27 tuổi sinh con trai nặng 6kg

Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), cho biết vừa giúp sản phụ N.T.K.O (27 tuổi, ngụ TP Hà Nội) hạ sinh an toàn bé trai nặng 6,08 kg bằng phương pháp phẫu thuật.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 18/11, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thị Thúy Mai, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cho biết chị N.T.K.O (27 tuổi) nhập viện khi thai quá 40 tuần. Bé trai 6kg chào đời an toàn sau đó.

Khai thác bệnh sử ghi nhận chị O. có thai lần đầu tiên vào năm 2015, phải sinh mổ vì ngôi ngang. Lần này, sản phụ cảm thấy sức khỏe bình thường nên không khám thai thường xuyên. Lần khám gần nhất là vào đầu tháng 10, bác sĩ cảnh báo thai to, nguy cơ vỡ vết mổ cũ.

Ngày 16/11, chị O. vào Bệnh viện Hùng Vương vì quá ngày dự sinh. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán sản phụ mang thai 40 tuần 1 ngày, cạn ối, suy tuần hoàn nhau thai, có nguy cơ vỡ tử cung trên vết mổ cũ do thai to. Tua trực do bác sĩ Mai phụ trách lập tức khởi động quy trình mổ cấp cứu.

Ê-kíp phẫu thuật và gây mê đã tích cực phối hợp để hoàn thành ca mổ, đón bé trai nặng 6.080g. Sau hơn một ngày được theo dõi tích cực, dự phòng các tai biến, sức khỏe của mẹ và bé đã tạm ổn định, bé bú sữa mẹ hoàn toàn.

Bé trai nặng hơn 6kg chào đời ở TP.HCM - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, nhận định, các trường hợp mang thai to bất thường, khoảng 4kg5 trở lên, được coi là thai kỳ nguy cơ.

Theo BS Tuyết, thai quá lớn thường là nguyên nhân gây vỡ tử cung, nếu tai biến sản khoa nặng có thể dẫn đến tử vong cả mẹ lẫn con, đặc biệt trên tử cung đã có sẹo mổ trước đó.

Ngoài ra, thai to bất thường cũng thường gặp trong trường hợp thai phụ bị bệnh đái tháo đường trong thai kỳ, đây nguyên nhân gây nhiếu biến chứng nặng nề như tiền sản giật, sản giật, sảy thai, thai lưu, đẻ non… làm tăng tỷ lệ tử vong cho mẹ và thai nhi.

BS Tuyết cho biết thêm, trong trường hợp này trẻ sơ sinh có nguy cơ bị suy hô hấp, hạ đường máu, hạ calci máu, tăng bilirubin máu, bệnh đa hồng cầu và tăng độ nhớt máu...có thể dẫn đến tử vong.

