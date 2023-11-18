Chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết địa phương vừa phát thông báo tìm người thân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 17/11, ông Trần Văn Thị, Chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết địa phương vừa phát thông báo tìm người thân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Khuya ngày 16/11, sư thầy Thích Nguyên Tịnh - Trụ trì chùa Bảo Lâm ở xã Hương Vĩnh nghe tiếng động phía ngoài nên ra kiểm tra. Tại chân tượng Bồ Tát gần cổng chùa, sư thầy phát hiện một bé gái khoảng 15 ngày tuổi kèm theo hộp sữa, áo quần, 220.000 đồng cùng lá thư trong giỏ nhựa.

Lá thư được cho là của mẹ bé để lại có nội dung: "Mẹ xin lỗi con vì điều kiện không thể nuôi con. Nhờ nhà chùa cưu mang con". Nhận tin báo, đại diện chính quyền cùng Công an xã Hương Vĩnh đến lập biên bản sự việc, chỉ đạo trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe ban đầu cho bé gái. Trong thời gian này, nhà chức trách tạm giao bé gái cho một gia đình trên địa bàn chăm sóc, nuôi dưỡng.

Lá thư được cho là của mẹ bé để lại có nội dung: "Mẹ xin lỗi con vì điều kiện không thể nuôi con. Nhờ nhà chùa cưu mang con" - Ảnh: Báo Dân trí Trước đó, theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, một sự việc tương tự xảy ra vào 14h ngày 14/11, UBND xã Tân Tiến nhận tin trình báo của sư trụ trì chùa Vụ Bản về việc có cháu bé bị bỏ rơi trước cổng chùa ở thôn Tây Nam Vụ Bản. Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã chỉ đạo Công an xã Tân Tiến kết hợp với một số ngành, đoàn thể cùng cán bộ thôn Tây Nam Vụ Bản tiến hành lập biên bản theo quy định. Qua kiểm tra, trẻ bị bỏ rơi là bé gái, khoảng 3-5 tháng tuổi, nặng 7kg, tình trạng sức khoẻ bình thường. Cháu bé không có giấy tờ, đồ vật hay tiền mặt nào khác. Bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Hải Phòng - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật UBND xã có thông báo tìm người thân của cháu bé. Trong thời gian 7 ngày, nếu bố mẹ cháu bé bị bỏ rơi không đến nhận lại, địa phương sẽ làm các thủ tục theo quy định pháp luật.

Tìm thấy thi thể của 2 vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi sau 4 ngày Thi thể hai nạn nhân mất tích được phát hiện ở ngay đầu nguồn lòng hồ thủy điện Nguồn Rào, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 5km theo đường chim bay.

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