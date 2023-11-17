Áo chống nắng cuốn vào bánh xe máy, cô gái 18 tuổi gần đứt rời cánh tay, mất máu nhiều

Đời sống 17/11/2023 13:24

Khi đang được chồng chở bằng xe máy thì đột nhiên vạt áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe, chị N.K.H vào viện trong tình trạng đứt gần rời cánh tay trái, mất máu nhiều và sắc mặt tái nhợt.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 17/11, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội)cho biết, các bác sĩ của 3 chuyên khoa: chấn thương, vi phẫu - tạo hình, tim mạch và lồng ngực vừa cấp cứu và tạo hình thành công cánh tay gần đứt rời cho cô gái 18 tuổi N.K.H. (trú tỉnh Vĩnh Phúc) bị tai nạn giao thông do áo chống nắng.

H. vào viện trong tình trạng đứt gần rời cánh tay trái, mất máu nhiều và sắc mặt tái nhợt.

Người nhà cho biết khi H. được chồng chở bằng xe máy thì đột nhiên vạt áo chống nắng H. mặc bị quấn vào bánh xe kéo theo cánh tay, quá trình diễn ra quá đột ngột nên đã không kịp phản ứng. H. được cơ sở y tế địa phương sơ cứu và chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức.

H. gãy cánh tay trái, cẳng tay trái, trật khớp khuỷu, đứt toàn bộ mạch máu và thần kinh cánh tay, phần mềm gân cơ vùng cánh tay bị giập nát, đầu chi lạnh và mất vận động cảm giác.

Áo chống nắng cuốn vào bánh xe máy, cô gái 18 tuổi gần đứt rời cánh tay, mất máu nhiều - Ảnh 1
Các bác sĩ trong tua trực cấp cứu cùng hội chẩn, đánh giá chấn thương của bệnh nhân N.K.H. trước khi phẫu thuật - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau khi hội chẩn, đánh giá chấn thương, 3 kíp mổ các khoa đã Phẫu thuật chấn thương, Phẫu thuật mạch máu và Phẫu thuật vi phẫu - Tạo hình đã phẫu thuật nắn trật khớp, khâu nối gân cơ, nối động mạch, lấy da đùi ghép da cho cánh tay trái... Bệnh nhân tỉnh táo trở lại, mạch huyết áp ổn định, cánh tay nối hồng ấm sau ca mổ.

Theo các bác sĩ, rất may bệnh nhân được cơ sở y tế tuyến dưới sơ cứu đúng cách và chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Việt Đức kịp thời và phần chi thể đứt rời được bảo quản đúng cách. Nếu chậm trễ hoặc không phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân có thể bị hoại tử cánh tay, phải cắt cụt...

Áo chống nắng cuốn vào bánh xe máy, cô gái 18 tuổi gần đứt rời cánh tay, mất máu nhiều - Ảnh 2
Bác sỹ thăm khám cho bệnh nhân H. - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Hiện tại, bệnh nhân đã tạm ổn định, có thể xuất viện. Khi vết thương tiến triển tốt, các chuyên gia sẽ chỉ định tập phục hồi chức năng để lấy lại dần khả năng vận động cánh tay, cân bằng cơ thể để giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt của bệnh nhân.

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