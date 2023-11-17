Vụ cháy xảy ra ở ngôi nhà số 38 đường Nguyễn Trãi, thị trấn Nam Sách (Hải Dương) vào khoảng 1h sáng nay 17/11.

Theo thông tin từ báo Hải Dương, một vụ cháy xảy ra ở ngôi nhà số 38 đường Nguyễn Trãi, thị trấn Nam Sách (Hải Dương) vào khoảng 1 giờ sáng nay 17/11. Khi xảy ra vụ cháy, trong nhà có 5 người là vợ chồng ông Trần Văn Q. (sinh năm 1935), vợ là bà Trần Thị V. (sinh năm 1937) và vợ chồng người con trai là ông Trần Quang Đại (sinh năm 1962), vợ là Trần Thị Dung (sinh năm 1963) cùng con gái ông Q.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện Nam Sách đã xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng và nhân dân tích cực tham gia chữa cháy. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hải Dương) đã huy động 3 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 30 cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy.

Vợ chồng ông Trần Văn Q. do tuổi cao, sức yếu bị ngạt khói khí độc, được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế nhưng đã tử vong - Ảnh: Báo Hải Dương

Đến khoảng 2h35 ngày 17/11, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt được đám cháy. Lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ, đưa các nạn nhân thoát ra bên ngoài. Vụ hỏa hoạn khiến ông Trần Văn Quang và bà Trần Thị Vinh bị ngạt khói và được đưa đi cấp cứu. Đến khoảng 4 giờ ngày 17/11, ông Quang và bà Vinh đã tử vong tại bệnh viện.

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do nổ ti vi dẫn đến chập điện gây ra cháy.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ cháy - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Ngoài ra, nhà ông Đại đã trang bị một số bình chữa cháy. Chính quyền địa phương tổ chức cho gia đình ký cam kết về phòng cháy, chữa cháy và đã được lực lượng chức năng hướng dẫn các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy.

Hiện UBND huyện Nam Sách đã chỉ đạo lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra, hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng. Lãnh đạo UBND huyện và các đoàn thể của huyện, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình lo tang sự.

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