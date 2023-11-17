Hơn 500 hộ dân ở miền núi Quảng Nam bị cô lập vì mưa lớn gây sạt lở đường

Ông Lê Cường, Chủ tịch UBND xã Trà Bui cho biết, mưa lớn làm tuyến đường ĐH8 từ ngã 3 xã Trà Đốc về trung tâm xã Trà Bui có 10 điểm sạt lở lớn, việc lưu thông về xã Trà Bui hoàn toàn bị ách tắc.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối 16/11, đại diện xã Trà Bui (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết, mưa lớn gây sạt lở khiến 500 hộ dân trên địa bàn bị cô lập. Cụ thể, tuyến đường ĐH8 từ ngã 3 Trà Đốc về trung tâm xã Trà Bui có đến 10 điểm sạt lở với khối lượng lớn khiến giao thông tắc nghẽn.

Hơn 500 hộ dân tại thôn 3,4,5,6 của xã bị cô lập hoàn toàn. Nhiều nơi mất điện do sạt lở. Chính quyền địa phương đã huy động phương tiện nỗ lực khắc phục nhằm thông tuyến nhưng vẫn chưa thể tiếp cận khu vực bị cô lập. Đây là tuyến đường độc đạo nên khi sạt lở, mọi phương tiện không thể lưu thông. Để tiếp cận khu vực cô lập chỉ có thể đi bộ hoặc di chuyển trên lòng hồ thủy điện sông Tranh 2. Việc di chuyển trên lòng hồ cực kỳ nguy hiểm khi lũ bất chợt đổ về. Hơn 500 hộ dân xã Trà Bui đang bị cô lập - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VTC News, trong số các khu dân cư của 4 thôn bị cô lập, nóc Sơ Rơ (147 hộ dân sinh sống) là đáng lo ngại nhất vì nơi đây đã xuất hiện nhiều điểm bị sạt lở.

Để hỗ trợ hơn 500 hộ dân đang bị cô lập, chính quyền xã Trà Bui đang tính toán sẽ đề xuất cấp trên tạo điều kiện cho lưu thông từ 1 đến 2 chiếc thuyền với mục đích cung cấp thức ăn cho bà con hàng ngày và chở người đi khám chữa bệnh. Liên quan đến tình hình sạt lở, sáng cùng ngày, Sở GTVT Quảng Nam cho biết mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn Km1377+500 thuộc thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn bị sạt lở với khối lượng đất đá từ taluy dương trút xuống ước tính khoảng 15.000m3. Tại Km89+450 Quốc lộ 24C đoạn qua xã Trà Cang, huyện Bắc Trà My, đất đá tràn mặt đường. Tương tự, tại Km66+700 Quốc lộ 40B thuộc xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My xảy ra sạt lở đất cũng khiến phương tiện đi lại khó khăn. Tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn bị sạt lở - Ảnh: VTC News Ngoài ra, trên tuyến Quốc lộ 40B, tại khu vực ngầm sông Trường bị ngập sâu từ 0,3m-0,5m; mặt đường hư hỏng (ổ gà, sình lún) nhiều vị trí đoạn từ Km103+00 - Km141+080; mặt đường hư hỏng (ổ gà, sình lún) nhiều vị trí đoạn từ Km103+00 - Km141+080 (qua 2 xã Trà Don và Trà Nam, huyện Nam Trà My). Trên Quốc lộ 14H, mưa lớn gây ngập sâu từ 0,5 đến 0,7m, dẫn tới tắc đường tại Km13+300 (cầu Duy Phước, huyện Duy Xuyên); tắc đường tại Km63+700 do ngập sâu 0,7m-1m tại xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn. Quốc lộ 14E bị tắc đường do sạt lở tại Km87+750 (xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn). Trên Quốc lộ 14D, mặt đường hư hỏng (ổ gà, sình lún) ở nhiều vị trí đoạn từ Km20+00 - Km74+387 (qua xã Ta Bhing, xã Tà Pơ, xã ChaVal, xã La Dê, huyện Nam Giang) nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

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