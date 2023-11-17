Hơn 500 hộ dân ở miền núi Quảng Nam bị cô lập vì mưa lớn gây sạt lở đường

Đời sống 17/11/2023 06:25

Ông Lê Cường, Chủ tịch UBND xã Trà Bui cho biết, mưa lớn làm tuyến đường ĐH8 từ ngã 3 xã Trà Đốc về trung tâm xã Trà Bui có 10 điểm sạt lở lớn, việc lưu thông về xã Trà Bui hoàn toàn bị ách tắc.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối 16/11, đại diện xã Trà Bui (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết, mưa lớn gây sạt lở khiến 500 hộ dân trên địa bàn bị cô lập.

Cụ thể, tuyến đường ĐH8 từ ngã 3 Trà Đốc về trung tâm xã Trà Bui có đến 10 điểm sạt lở với khối lượng lớn khiến giao thông tắc nghẽn.

Hơn 500 hộ dân tại thôn 3,4,5,6 của xã bị cô lập hoàn toàn. Nhiều nơi mất điện do sạt lở. Chính quyền địa phương đã huy động phương tiện nỗ lực khắc phục nhằm thông tuyến nhưng vẫn chưa thể tiếp cận khu vực bị cô lập. Đây là tuyến đường độc đạo nên khi sạt lở, mọi phương tiện không thể lưu thông. Để tiếp cận khu vực cô lập chỉ có thể đi bộ hoặc di chuyển trên lòng hồ thủy điện sông Tranh 2. Việc di chuyển trên lòng hồ cực kỳ nguy hiểm khi lũ bất chợt đổ về.

Hơn 500 hộ dân ở miền núi Quảng Nam bị cô lập vì mưa lớn gây sạt lở đường - Ảnh 1Hơn 500 hộ dân ở miền núi Quảng Nam bị cô lập vì mưa lớn gây sạt lở đường - Ảnh 2
Hơn 500 hộ dân xã Trà Bui đang bị cô lập - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, trong số các khu dân cư của 4 thôn bị cô lập, nóc Sơ Rơ (147 hộ dân sinh sống) là đáng lo ngại nhất vì nơi đây đã xuất hiện nhiều điểm bị sạt lở.

Để hỗ trợ hơn 500 hộ dân đang bị cô lập, chính quyền xã Trà Bui đang tính toán sẽ đề xuất cấp trên tạo điều kiện cho lưu thông từ 1 đến 2 chiếc thuyền với mục đích cung cấp thức ăn cho bà con hàng ngày và chở người đi khám chữa bệnh.

Liên quan đến tình hình sạt lở, sáng cùng ngày, Sở GTVT Quảng Nam cho biết mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn Km1377+500 thuộc thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn bị sạt lở với khối lượng đất đá từ taluy dương trút xuống ước tính khoảng 15.000m3. 

Tại Km89+450 Quốc lộ 24C đoạn qua xã Trà Cang, huyện Bắc Trà My, đất đá tràn mặt đường. Tương tự, tại Km66+700 Quốc lộ 40B thuộc xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My xảy ra sạt lở đất cũng khiến phương tiện đi lại khó khăn.

Hơn 500 hộ dân ở miền núi Quảng Nam bị cô lập vì mưa lớn gây sạt lở đường - Ảnh 3
Tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn bị sạt lở - Ảnh: VTC News

Ngoài ra, trên tuyến Quốc lộ 40B, tại khu vực ngầm sông Trường bị ngập sâu từ 0,3m-0,5m; mặt đường hư hỏng (ổ gà, sình lún) nhiều vị trí đoạn từ Km103+00 - Km141+080; mặt đường hư hỏng (ổ gà, sình lún) nhiều vị trí đoạn từ Km103+00 - Km141+080 (qua 2 xã Trà Don và Trà Nam, huyện Nam Trà My).

Trên Quốc lộ 14H, mưa lớn gây ngập sâu từ 0,5 đến 0,7m, dẫn tới tắc đường tại Km13+300 (cầu Duy Phước, huyện Duy Xuyên); tắc đường tại Km63+700 do ngập sâu 0,7m-1m tại xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn. Quốc lộ 14E bị tắc đường do sạt lở tại Km87+750 (xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn).

Trên Quốc lộ 14D, mặt đường hư hỏng (ổ gà, sình lún) ở nhiều vị trí đoạn từ Km20+00 - Km74+387 (qua xã Ta Bhing, xã Tà Pơ, xã ChaVal, xã La Dê, huyện Nam Giang) nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Nắp chắn thùng xe ben sập xuống đè tử vong 3 công nhân bốc vác

Nắp chắn thùng xe ben sập xuống đè tử vong 3 công nhân bốc vác

Ông Lò Văn Hặc - Chủ tịch UBND xã Chiềng San (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Xem thêm
Từ khóa:   sạt lở ở Quảng Nam tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi