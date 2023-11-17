Đã tìm thấy thi thể của bé gái bị nước lũ cuốn trôi ở Bình Định

Đời sống 17/11/2023 10:42

Đi qua tràn sông Tranh (huyện Tuy Phước) trong đêm, bé gái ở Bình Định bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào sáng 17/11, ông Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho biết, đến 9h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua tràn sông Tranh ở xã Phước Hiệp; hiện đang tiến hành bàn giao thi thể nạn nhân để gia đình lo hậu sự.

Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 16/11, bé gái H.N.H.O (SN 2004, trú Phước Lộc, huyện Tuy Phước) đi qua tràn sông Tranh bị nước lũ nước chảy xiết, cuốn trôi cả người và xe. Lực lượng chức năng huyện Tuy Phước đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Đã tìm thấy thi thể của bé gái bị nước lũ cuốn trôi ở Bình Định - Ảnh 1
Nước lũ qua tràn sông Tranh (huyện Tuy Phước) chảy xiết - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, mưa lớn nhiều ngày qua khiến tràn sông Tranh ở xã Phước Hiệp bị ngập sâu, nước chảy xiết. Lực lượng chức năng đặt cảnh báo người dân không qua lại khi nước lớn. Trước đó, lực lượng cứu hộ kịp thời cứu hai thanh niên bị nước cuốn khi đi qua tràn sông Tranh vào đêm 16/11.

Sáng 17/11, trên địa bàn tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa vừa, nước trên các sông đang lên chậm. Một số khu vực thấp, trũng ở huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn xảy ra ngập lụt cục bộ.

 

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