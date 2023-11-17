Tìm thấy thi thể của 2 vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi sau 4 ngày

Đời sống 17/11/2023 16:49

Thi thể hai nạn nhân mất tích được phát hiện ở ngay đầu nguồn lòng hồ thủy điện Nguồn Rào, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 5km theo đường chim bay.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 17/11, thông tin từ UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, vào khoảng 11h30 cùng ngày, cơ quan chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể của đôi vợ chồng bị lũ cuốn trôi tại xã Hướng Sơn.

Tìm thấy thi thể của 2 vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi sau 4 ngày - Ảnh 1
Đôi vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi 5km - Ảnh: Báo Dân tria

Nạn nhân là vợ chồng anh Hồ X.L. (SN 1985) và chị Hồ T.V. (SN 1986), trú xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa. Thi thể cặp vợ chồng xấu số được tìm thấy cách khu vực bị nước cuốn khoảng 5km về phía hạ nguồn suối Nguồn Rào.

Trước đó chiều 13/11, vợ chồng anh L. lên rẫy tìm dê, có ghé nhà một người quen và rời đi lúc nửa đêm, sau đó thì mất liên lạc. Người dân tìm thấy áo mưa ghi tên anh L. ở gần suối Nguồn Rào, nghi vợ chồng anh L. bị nước cuốn trôi. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm tung tích vợ chồng anh L. suốt nhiều ngày qua. 

Tìm thấy thi thể của 2 vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi sau 4 ngày - Ảnh 2
Vị trí tìm thấy 2 vợ chồng mất tích - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, suốt 4 ngày qua, khoảng 200 người tham gia tìm kiếm, gồm 100 người từ các lực lượng công an, quân đội, dân quân, bảo vệ rừng... đóng chân trên địa bàn và 100 người dân từ bốn thôn.

Người dân và chính quyền địa phương đang làm thủ tục để đưa các nạn nhân về mai táng.

 

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Quảng Trị có 3 người chết, gồm hai vợ chồng trên và một người đánh cá tại hồ thủy lợi La Ngà (xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh).

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