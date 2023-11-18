Cháy lớn tại nhà máy xử lý rác thải tái chế ở Nghệ An: Cột khói bốc cao hàng trăm mét, công nhân hoảng hốt tháo chạy

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) Trần Thị Ánh Tuyết cho biết, đang xảy ra vụ cháy lớn tại một nhà máy ở khu công nghiệp Nam Cấm.
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Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h ngày 18/11 tại một công ty đóng trong Khu công nghiệp Nam Cấm. Cụ thể, đám cháy xảy ra tại Công ty TNHH môi trường Ngôi Sao Xanh, đóng ở Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm, thuộc địa bàn xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
Thời gian trên người dân và các công nhân ở khu công nghiệp này phát hiện cột khói lớn bốc lên từ một công ty. Vụ cháy ban đầu chưa có thiệt hại về người. Các công nhân hoảng hốt chạy ra ngoài thoát thân.
Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng cảnh sát PCCC Công an Nghệ An đã huy động hàng chục xe chữa cháy và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh, gây khó khăn trong công tác chữa cháy.
Một lãnh đạo huyện Nghi Lộc cho biết vụ cháy xảy ra tại Công ty Ngôi sao xanh chuyên chế biến rác thải. Vụ cháy bắt nguồn từ rác thải. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.
Đến 11h30 ngày 18/11, vụ cháy đã cơ bản được khống chế, không để lây lan sang các khu vực khác.
Hiện, nguyên nhân của vụ cháy trong khu công nghiệp đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.