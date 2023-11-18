3 người mất tích khi đi bắt ngao ở Thái Bình: Đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân

Đời sống 18/11/2023 06:10

Ngày 17/11, tại bãi biển xã Đông Long, huyện Tiền Hải, Thái Bình xảy ra vụ việc ba người bị mất tích trong khi đi mò ngao.

Theo thông tin từ VietNamNet, tgày 17/11, ông Đặng Văn Phiến, Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, 3 người dân địa phương mất tích trong khi đi bắt ngao tại bãi biển xã Đông Long, cùng huyện Tiền Hải hiện đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân.

Trước đó vào khoảng 15h30 ngày 16/11, 5  người dân của xã Đông Hoàng, gồm ông Đỗ Thanh L (64 tuổi, trú thôn Chỉ Trung), ông Vũ Trường Chinh (64 tuổi, trú thôn Chỉ Trung; ông Đặng Văn H (61 tuổi, trú thôn Tân Lạc), ông Đào Văn T (66 tuổi, trú thôn Đông Hoàng) và ông ông Đặng Văn Hải (48 tuổi, trú thôn Tân Lạc, đều ở xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải) đi xe máy đến khu vực Cồn Thông (thuộc địa phận xã Đông Long).

Tại đây 5 người để xe máy lại và đi bộ khoảng 2km ra khu vực Cồn Mờ của cửa sông Trà Lý (thuộc địa phận xã Đông Long) để đánh bắt ngao.

Đến khoảng 21h, ông Vũ Trường Chinh và ông Đặng Văn Hải bơi vào bờ ra về, 3 người còn lại vẫn bắt ngao ngoài biển. Đến khuya, không thấy ông L., ông H., ông T. về, các gia đình đi tìm thì chỉ thấy 3 chiếc xe máy nên trình báo chính quyền địa phương.

3 người mất tích khi đi bắt ngao ở Thái Bình: Đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Đặng Văn H. - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Đông Hoàng đã báo lãnh đạo các cấp và chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp Đồn Biên phòng Cửa Lân, Đồn Biên phòng Trà Lý tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Khoảng 17h45 hôm nay 17/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Đặng Văn H. ở gần vị trí đánh bắt ngao và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đại diện đồn Biên Phòng Cửa Lân (tỉnh Thái Bình) sau khi nhận thông tin đã huy động tối đa lực lượng phối hợp với công an, chính quyền, người dân địa phương và các gia đình tổ chức tìm kiếm 2 người còn lại.

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