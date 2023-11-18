Xúc động hình ảnh 2 cán bộ công an hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch

Đời sống 18/11/2023 10:46

Vào ngày 17/11, hai cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cao Bằng đã kịp thời có mặt tại bệnh viện để hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào lúc 19h30 ngày 17/11, nhận được thông tin có bệnh nhân đẻ mổ cần gấp nhóm máu O, Thiếu tá Lê Hoài Nam, Phó trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị và Trung úy Đàm Trí Tuệ, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng, đã kịp thời có mặt hiến máu cho bệnh nhân.

Bệnh nhân là sản phụ M.T.N. (33 tuổi, trú tại huyện Quảng Hòa), đẻ mổ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Xúc động hình ảnh 2 cán bộ công an hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch - Ảnh 1
Thiếu tá Lê Hoài Nam và Trung úy Đàm Trí Tuệ hiến máu cứu sản phụ N. - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sau khi phẫu thuật, bệnh viện đã cho nữ sản phụ truyền máu. Tuy nhiên bệnh nhân mất máu nhiều, số lượng máu dự trữ không đủ. Bệnh viện đa khoa tỉnh và gia đình bệnh nhân đã thông tin, kêu gọi tham gia hiến máu cứu người và được hai đồng chí kịp thời có mặt hỗ trợ. Sau khi được truyền máu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang dần ổn định sức khoẻ.

Hành động trên của Thiếu tá Lê Hoài Nam và Trung úy Đàm Trí Tuệ thể hiện nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người, tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng nói riêng “vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”. 

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