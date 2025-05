5 giây tốc váy của Triệu Lộ Tư 'gây bão' mạng xã hội, nhưng vẫn bị mỉa mai 'làm màu' vì điều này

Trên một sân khấu gần đây, Triệu Lộ Tư bất ngờ thu hút sự chú ý với màn tốc váy do gió lớn. Đây là tai nạn trong quá trình biểu diễn, song lại tạo ra khoảnh khắc đáng nhớ ở lĩnh vực thời trang. Giới mộ điệu nhanh chóng so sánh hình ảnh của Triệu Lộ Tư với khoảnh khắc tốc váy huyền thoại của Marilyn Monroe.

Hình ảnh ghi lại giây phút nữ diễn viên Trung Quốc nở nụ cười rạng rỡ, vội vàng lấy tay kéo váy khi cơn gió thổi bay lớp vải mỏng cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Tại sự kiện, Triệu Lộ Tư thể hiện một số ca khúc tiếng Anh như You R và Look Yourself. Phần trình diễn ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và cộng đồng mạng Trung Quốc, nhưng không phải vì chất lượng giọng hát, mà bởi những tranh cãi quen thuộc liên quan đến năng lực âm nhạc của cô.

Bất chấp làn sóng chỉ trích, Triệu Lộ Tư vẫn xuất hiện trên sân khấu với phong thái tự tin, rạng rỡ. Đặc biệt, sự trở lại lần này của nữ diễn viên sau một thời gian vắng bóng vì lý do sức khỏe càng khiến người hâm mộ dành nhiều sự chú ý hơn.

Mặc cho những nhận xét không tích cực về chuyên môn âm nhạc, không thể phủ nhận sức hút mạnh mẽ của Triệu Lộ Tư với công chúng. Khán đài nơi cô biểu diễn được bao phủ bởi sắc tím – màu đại diện của fandom nữ diễn viên. Sau khi kết thúc phần trình diễn, cô đã nán lại sân khấu để chụp ảnh cùng biển tím của người hâm mộ và tự hào chia sẻ những khoảnh khắc đó lên mạng xã hội.