Mẹ đơn thân số hưởng lấy trai tân kém mình 5 tuổi, một lần đi dạo nhìn thấy chồng cũ lê lết trên vỉa hè, làm 1 việc không ngờ

Tâm sự Eva 22/07/2023 06:45

Đến giờ phút này, tôi vẫn chưa tin vào hạnh phúc mà mình đang có. Sự thật là tôi vừa kết hôn, người đàn ông ấy ít hơn tôi 5 tuổi, nhưng sự bao dung và tình yêu của anh vượt qua mọi tuổi tác.

Tôi đã từng thất bại trong hôn nhân, đã từng mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu. Chia tay chồng cũ, tôi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng và khi đó, con gái tôi còn chưa tròn một tuổi. Ngày chúng tôi đi, chồng cũ lên giọng thách thức: “Để xem, đời này cô chẳng kiếm được tấm chồng nào nữa đâu” .

Mẹ đơn thân số hưởng lấy trai tân kém mình 5 tuổi, một lần đi dạo nhìn thấy chồng cũ lê lết trên vỉa hè, làm 1 việc không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thật lòng sau khi ly hôn, tôi không mong mình sẽ tìm được người chồng như ý. Quá khứ đã khiến tôi ám ảnh đến mức tránh xa tất cả những người đàn ông có ý định với mình. Chỉ có Thắng, người duy nhất kiên trì và yêu thương tôi đến giờ phút này.

Ngày ấy tôi xem Thắng như một người em, vì chúng tôi chênh lệch những 5 tuổi. Nhưng ngược lại, trong mắt Thắng, tôi cũng giống những người phụ nữ khác, cần được che chở và yêu thương. Tôi nhớ lần đầu anh tỏ tình, tôi đã tát anh một cái vì nghĩ anh đang cố tình đùa cợt với tình cảm của tôi.

Thế nhưng tôi đã sai, 3 năm trời quen biết, Thắng vẫn âm thầm giúp đỡ tôi trong công việc và cuộc sống. Sự hy sinh của anh khiến tôi nhận ra, nếu để mất người đàn ông này, tôi sẽ không còn cơ hội nào khác. Ngày tôi nhận lời yêu, khuôn mặt Thắng rạng rỡ vô cùng. Anh nói sẽ dành phần đời của mình để cho tôi hạnh phúc.

Sau 4 năm quen biết và một năm yêu nhau, tôi và anh đã đi đến hôn nhân. Tình yêu của Thắng đã cảm hoá bố mẹ anh - những người tưởng chừng như rất khó tính. Chúng tôi đã rất vất vả mới có thể thuyết phục ông bà. Nhưng mỗi một lần tôi nản lòng, Thắng lại động viên và nói anh nhất định sẽ làm được.

Ngày tôi kết hôn với Thắng, tôi cứ ngỡ đó là một giấc mơ. Cuộc đời tôi chưa bao giờ được người đàn ông nào trân trọng như anh, kể cả chồng cũ của tôi. Kết thúc nhiều năm làm mẹ đơn thân vất vả, bây giờ tôi đã có người bầu bạn và cùng mình san sẻ gánh nặng cuộc đời.

Mẹ đơn thân số hưởng lấy trai tân kém mình 5 tuổi, một lần đi dạo nhìn thấy chồng cũ lê lết trên vỉa hè, làm 1 việc không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chiều nay cầm trên tay kết quả siêu âm, tôi hạnh phúc về báo tin cho chồng biết. Trên đường về, tôi gặp chồng cũ đang bán vé số dọc đường. Đến lúc này tôi mới nhận ra, gieo nhân nào gặt quả ấy. Ngày đó anh ta bỏ tôi và con bơ vơ, bây giờ mẹ con tôi đã có được mái nhà ấm áp, chồng cũ lại phải chịu nghiệp mà anh ta đã gây ra.

Chồng đi công tác bèn rủ cô bạn thân qua ngủ cùng, trong lúc mơ ngủ, tôi cảm thấy có bàn tay sờ vào người mình, từ dưới áo rồi đi dần lên...

Chồng đi công tác bèn rủ cô bạn thân qua ngủ cùng, trong lúc mơ ngủ, tôi cảm thấy có bàn tay sờ vào người mình, từ dưới áo rồi đi dần lên...

Tôi và Luyến là bạn thân từ thời đi học, cũng đã nhiều năm lắm rồi. Tôi lấy chồng 2 năm trước, Luyến thì vẫn tỉnh bơ chẳng màng cưới xin. Chúng tôi tới giờ vẫn quý mến nhau như thuở còn nhỏ.

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