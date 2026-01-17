Chú rể bị tát túi bụi ngay lúc trao nhẫn, lý do đằng sau khiến quan khách từ bất bình chuyển sang hô hào

Tâm sự Eva 17/01/2026 21:57

Dồn hết sức lực, Ly lao tới tát tới tấp vào má chú rể. Anh ta vì quá bất ngờ mà đứng ngã nghiêng không vững. Trên khuôn mặt thư sinh trông thật thà của anh ta in hằn những vệt đỏ chói mắt.

Ly làm mẹ đơn thân đã 4 năm. Cô từng yêu một người đàn ông tệ bạc rồi bị anh ta bỏ rơi. Nhưng cô vẫn giữ lại đứa trẻ minh chứng cho tình yêu ngu ngốc này.

Ly kể: “Hắn ta biến mất chẳng để lại bất kì dấu tích nào. Khi ấy mình dại khờ chỉ biết yêu, đến khi bị bỏ rơi thì đã muộn màng. Mình không thể tìm được hắn ta, đành một thân một mình làm mẹ đơn thân”.

 

Giờ con gái của Ly đã 4 tuổi. Hôm đó, Ly đi cùng cô bạn đi đến đám cưới của một người quên của cô ấy. Vì cô bạn không có ai đi cùng nên một mực kéo Ly theo.

Đến khi bữa tiệc bắt đầu, thấy chú rể nắm tay cô dâu đi lên sân khấu, Ly choáng váng đầu óc. Vì sao hắn ta có thể là chú rể? Dù uất ức tức giận dồn nén trong lòng, Ly vẫn cố gắng đợi đến khi cô dâu chú rể đi tới bàn của mình ngồi. Người đàn ông từng bỏ rơi cô và con đang đứng trước mặt cô với dáng vẻ hạnh phúc vui vẻ.

Dồn hết sức lực, Ly lao tới tát tới tấp vào má chú rể. Anh ta vì quá bất ngờ mà đứng ngã nghiêng không vững. Trên khuôn mặt thư sinh trông thật thà của anh ta in hằn những vệt đỏ chói mắt.

Ly cười không ngừng, khiến khách khứa dồn mắt về phía này càng nhiều. Anh ta bị tát đau điếng nhưng vẫn không dám lên tiếng. Ly kể lại đầu đuôi câu chuyện mình bị người yêu phản bội, mà kẻ đó không ai khác chính là chủ rể của đám cưới hôm nay.

Chú rể bị tát túi bụi ngay lúc trao nhẫn, lý do đằng sau khiến quan khách từ bất bình chuyển sang hô hào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ly quay sang mỉm cười với anh ta: “Tôi tát anh để hả dạ bao nhiêu khổ cực, uất ức của tôi suốt 4 năm qua. Anh không xứng đáng có bất kì liên quan gì với mẹ con tôi. Giờ thì cứ sống vui vẻ với vợ của anh đi”.

Ly kể, sau khi nghe chuyện của cô thì khách khứa còn hô hào cổ cũ cô đánh nữa đi, đánh thêm đi, đừng tha cho loại đàn ông tệ bạc. Nhưng Ly nghĩ mọi chuyện đến đây nên dừng lại, cô bỏ ra về.

Ly thừa nhận rằng cô không muốn phá đám cưới của tên đàn ông tệ bạc đó. Nếu biết địa chỉ nhà của anh ta, cô sẽ tìm cách khác. Sao thì cô dâu của hôm đó cũng vô tội, cô ấy không đáng phải chịu cảnh bị tủi nhục ngay ngày tổ chức đám cưới của mình. Nhưng vì Ly quá bất ngờ, dồn nén bao lâu đều tuôn ra vào giờ phút thấy gã bạc tình.

Sau này Ly nghe bạn kể, cô dâu hôm đó vẫn tiếp tục đám cưới và chung sống với gã kia. Ly cũng chẳng phán xét gì quyết định của người khác. Vì biết đâu cô gái kia có thể thay đổi anh ta, hoặc là cô gái kia sau này sẽ có bài học cho riêng mình. Ai cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của bản thân.

Bị nhà bạn trai sỉ nhục "vừa già vừa xấu", tôi mỉm cười móc điện thoại nói đúng một câu khiến cả nhà họ tái mặt

Bị nhà bạn trai sỉ nhục "vừa già vừa xấu", tôi mỉm cười móc điện thoại nói đúng một câu khiến cả nhà họ tái mặt

Qua lại được một năm thì cũng tới ngày tôi về ra mắt nhà người yêu. Người yêu tôi muốn nhanh chóng cưới tôi, vì anh ấy nghĩ cho tôi càng lớn tuổi sẽ càng khó sinh con. Tôi đương nhiên đồng ý, sinh con muộn đúng là không tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chạm mặt chị giúp việc trong bộ đồ "định mệnh", tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật và quyết quay lưng bỏ chạy

Chạm mặt chị giúp việc trong bộ đồ "định mệnh", tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật và quyết quay lưng bỏ chạy

Tâm sự Eva 4 giờ 6 phút trước
Mẹ chồng nằng nặc đòi đi trăng mật để "giám sát", nàng dâu tung chiêu cuối khiến bà muối mặt hủy vé ngay lập tức

Mẹ chồng nằng nặc đòi đi trăng mật để "giám sát", nàng dâu tung chiêu cuối khiến bà muối mặt hủy vé ngay lập tức

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Chồng mới nằm xuống được 2 tuần, một kẻ lạ mặt đến nhà nhìn con trai tôi chằm chằm rồi đưa ra đề nghị khiến tôi "đứng hình"

Chồng mới nằm xuống được 2 tuần, một kẻ lạ mặt đến nhà nhìn con trai tôi chằm chằm rồi đưa ra đề nghị khiến tôi "đứng hình"

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Mẹ anh mắng một câu bóc trần bộ mặt thật của người yêu, tôi chỉ kịp chạy thoát thân

Mẹ anh mắng một câu bóc trần bộ mặt thật của người yêu, tôi chỉ kịp chạy thoát thân

Tâm sự Eva 4 giờ 18 phút trước
Tin chồng đi công tác, vợ nửa đêm "rụng rời" nhận được ảnh đám tang, nhìn rõ danh tính 2 người trong hình mà khóc ngất

Tin chồng đi công tác, vợ nửa đêm "rụng rời" nhận được ảnh đám tang, nhìn rõ danh tính 2 người trong hình mà khóc ngất

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Chồng cũ đột ngột mang 5 tỷ tới tìm hai mẹ con, tôi vừa chạm tay vào vali tiền đã "rụng rời" khi nghe lời van xin của anh

Chồng cũ đột ngột mang 5 tỷ tới tìm hai mẹ con, tôi vừa chạm tay vào vali tiền đã "rụng rời" khi nghe lời van xin của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Vừa bước chân khỏi tòa đã bị "tiểu tam" chặn đường cười nhạo, tôi chỉ giơ nhẹ một tờ giấy khiến ả mặt cắt không còn giọt máu

Vừa bước chân khỏi tòa đã bị "tiểu tam" chặn đường cười nhạo, tôi chỉ giơ nhẹ một tờ giấy khiến ả mặt cắt không còn giọt máu

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước
Dọn dẹp di vật của chồng vừa nằm xuống, tôi "ngã ngửa" khi một email lạ bóc trần bộ mặt thật bấy lâu

Dọn dẹp di vật của chồng vừa nằm xuống, tôi "ngã ngửa" khi một email lạ bóc trần bộ mặt thật bấy lâu

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ van xin osin, tôi "rụng rời" khi nghe bí mật kinh hoàng phát ra từ miệng họ

Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ van xin osin, tôi "rụng rời" khi nghe bí mật kinh hoàng phát ra từ miệng họ

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì "choáng váng" thấy vàng bạc rơi xuống như mưa

Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì "choáng váng" thấy vàng bạc rơi xuống như mưa

Tâm sự 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe khách chở 18 người lao xuống cống, 3 người tử vong thương tâm

Xe khách chở 18 người lao xuống cống, 3 người tử vong thương tâm

Tử vi Chủ Nhật 18/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi Chủ Nhật 18/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Kinh hoàng cảnh tượng hàng chục xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề, người dân bất lực đứng nhìn

Kinh hoàng cảnh tượng hàng chục xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề, người dân bất lực đứng nhìn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chạm mặt chị giúp việc trong bộ đồ "định mệnh", tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật và quyết quay lưng bỏ chạy

Chạm mặt chị giúp việc trong bộ đồ "định mệnh", tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật và quyết quay lưng bỏ chạy

Mẹ anh mắng một câu bóc trần bộ mặt thật của người yêu, tôi chỉ kịp chạy thoát thân

Mẹ anh mắng một câu bóc trần bộ mặt thật của người yêu, tôi chỉ kịp chạy thoát thân

Bị nhà bạn trai sỉ nhục "vừa già vừa xấu", tôi mỉm cười móc điện thoại nói đúng một câu khiến cả nhà họ tái mặt

Bị nhà bạn trai sỉ nhục "vừa già vừa xấu", tôi mỉm cười móc điện thoại nói đúng một câu khiến cả nhà họ tái mặt

Chị gái 30 tuổi lần đầu dẫn người yêu về nhà, mẹ chưa kịp mừng đã "ngất lịm" khi nhìn rõ mặt con rể tương lai

Chị gái 30 tuổi lần đầu dẫn người yêu về nhà, mẹ chưa kịp mừng đã "ngất lịm" khi nhìn rõ mặt con rể tương lai

Phía sau một cái tên trong "danh sách chặn" là cả một bầu trời thương nhớ mà tôi cố tình vùi lấp

Phía sau một cái tên trong "danh sách chặn" là cả một bầu trời thương nhớ mà tôi cố tình vùi lấp

Vừa đẩy cửa phòng tân hôn, tôi "ngã ngửa" khi thấy vợ vạch áo làm một việc khiến tôi run rẩy

Vừa đẩy cửa phòng tân hôn, tôi "ngã ngửa" khi thấy vợ vạch áo làm một việc khiến tôi run rẩy